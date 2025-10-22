「これ見て勉強して」ママ友から届いた、上から目線のメッセージに衝撃｜わが子さえ良ければいいママ友【ママリ】

過保護にも見えるママ友・香。彼女の子と公園でトラブルを起こした真理の息子・ナオトは叩かれました。真理は思わず相手の子を叱りますが、香から「そういうの、よくない」と非難されます。荒波を立てたくないばかりに謝ったものの、不満は募るばかりです。ママ友との付き合い方を考え、子育てで何が大切なのかを見つめ直すお話…『わが子さえ良ければいいママ友』第4話をごらんください。

ブランコの取り合いにより、香の子の勝也くんから叩かれたナオト。真理は勝也くんを注意しましたが、逆に香から咎められてしまいます。「わが子さえ良ければいい」という彼女の考えが、よりはっきりした出来事でした。

夫との会話中、届いたママ友からのメッセージ

結局その日は、すぐに解散した。唯一の救いは、裕也くんが最後まで穏やかにナオトと遊んでくれたこと。勝也くんからはついに、ナオトに対する謝罪はなかった。



その夜、私は夫の誠一に香さんの愚痴をこぼす。



「彼女、矛盾したことを言ってるって気づいてないみたい」

「聞いてると、自分の子さえ良ければいいって感じだね」

「やっぱりそうよね」



そんなふうに話していると、スマホが振動した。



「え、香さん？」



噂の張本人からメッセージが届いて驚く。でも更に驚いたのは、厚顔無恥なその内容。



『今日のあなたの言葉、やっぱり良くなかったと思う。これ見て勉強して。子育ての参考にしなよ』



「…は？」

ダブスタなママ友の意見に唖然

ある教育学者のコラムが書かれたURLが、添付されている。タイトルは「子ども同士の喧嘩は見守る？止める？親が持つべき大切な心得3つ」。内容を見れば、今まで私が実行していたことそのままだった。



【事実を正しく見定めよう。むやみに介入しないように。謝る必要性や、コミュニケーションの大切さを教えよう】



「何これ。香さんが守ってないことばかり！」



私が思わず言葉をこぼすと、誠一もメッセージを読みたがった。スマホを渡せば、彼も「うーん、これは」と渋い表情を見せる。



「見事な手のひら返しだね」

「本当に。この人だけには言われたくないって内容だわ」



憤慨していると、トイレのために起きたナオトが「ママ、怒ってるの？」と聞いてきた。私は慌てて首を横に振る。



「怒ってないよ」

「本当に？ 今日僕、勝也くんを怒らせちゃったから…。でも何で、勝也くんは叩いても許してもらえたんだろう」

「ナオト…」



胸が痛い。今日の出来事はやはり、ナオトにとっても矛盾だったのだ。



いつもはちょっとぶつかるだけでも怒られていたのに、勝也くんは叩いてもすぐに許された。子どもでさえ納得いかないのに、どうして香さんは気づかないのだろう。

「もういいや」吹っ切れた心と、少しの心配

…もう、彼女なんてどうでもいい。悲しむナオトの顔を見て、私は吹っ切れた。



「勝也くんのママは許したかもしれないけど、ナオトが許せないならそれでもいいんだよ。だって叩かれたのは、ナオトなんだから」

「そう…だよね」

「うん、そうだよ！」



するとようやく、ナオトの表情は晴れた。



「じゃあ、僕もう一度勝也くんに伝えてみる。痛かったから、叩いたのだけ謝ってって」

「うん…頑張れ！」



やりとりを見て、誠一は笑う。



「ナオトは強くなるよ。相手と自分の気持ちを大切にする考え方ができるんだから。可哀相なのは勝也くんたちかもな。自分ばかり大切にする考え方では、そのうちうまくいかなくなる」

「そうね…」



ふと、香さんの子ども2人の行く末が心配になった。

あとがき：子育てに大切なことを見落としているのは、はたしてどちらか

子どもたちの手前、大きな荒波を立てずに我慢した真理。しかし帰ってから届いた香からのメッセージに悪い意味で度肝を抜かれます。



上から目線なだけでなく、その内容は彼女自身が守っていないことばかり。今日の出来事は、彼女にとっては真理の不手際に見えたようです。どうやら香は、自分を客観的に見られていないようですね。



けれど今回、ナオトくんの心は傷つき、勝也くんの我儘は助長されたでしょう。本当に子育てに大切なことを見落としているのは、果たしてどちらだったのか。その答え合わせの瞬間は、すぐに訪れることになります。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

