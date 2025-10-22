伊集院光＆佐久間宣行がゲストを批評！最低はつぶやきシロー？最高は元アイドル！？
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。10月21日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】伊集院光＆佐久間宣行がゲストを批評！最低はつぶやきシロー、最高は!?
まずは、番組の進行役・中根舞美アナウンサーからの相談でスタート。小さい頃から犬を飼いたかった中根は、これまで反対していた父親が、最近、犬や猫の動画を観ているため「もしかしたら今チャンスじゃない？」と思っているという。
佐久間は自信たっぷりに「今、チャンス」と。娘たちが巣立って寂しいなというこのタイミングで「ペットがいると会話が増えますよ」と母親に進言してもらい、さらに一人暮らしの中根が「毎週実家に帰っちゃうかも」ともう一押しするようアドバイス。これはいいアプローチ！
今回は、放送100回記念「勝手にゲストを批評」として最高＆最低だったゲストを決定。これまで登場したゲストは、総勢105名。決めるのは難しいかと思いきや、「最低の方は僕はだいたい決まってます」と伊集院。佐久間も「一緒かも」と同意し、2人が「せーの！」であげた名前は…
つぶやきシロー！「全ての質問にネガティブに答えた」（伊集院）、「番宣にならない」（佐久間）と、当番組としては面白くても、番宣にならないのが理由。
さらに佐久間は、「中村ゆりかさんがゲストの時の池谷ってのが俺は最低だと思う」と、前任の進行役・池谷実悠（元テレ東アナウンサー）の名前も。「私よく似ているって言われるんですよ」という池谷に、中村が「もしかしたら双子かも」と返してくれ、池谷が泣く…という事件を挙げた。
続いて、最高だったゲストについてトーク。佐久間が甲斐よしひろや鈴木保奈美ら大物の名前をあげる中、伊集院は出川哲朗の回を振り返る。
伊集院「出川さんとかテレ東の顔だし、熱い思いをこの番組にもテレ東にもめちゃくちゃ持っていたから、本当に良かったな。出川さんがロケで大勢ギャラリーが集まってご迷惑をおかけするときもあるけれども、それでも握手をしているのがすごいねって話をして。出川さんは“抱かれたくない男”ナンバーワンだったのに、こんなにみんな慕ってくれるんだよ、みたいな話をしているのは感動的だし」
佐久間「それでまた池谷が泣いていたし」
伊集院「俺のいい思い出に侵入してこないで（笑）。池谷がすごいノイズとしてガンガン入ってくるな」
一同爆笑！
伊集院「みちょぱも良かったな。兄貴分感っていうのかな、俺の中では。度胸のスゴくすわっている感じみたいな。俺はみちょぱに憧れている気がする」
一同爆笑！
伊集院「物怖じしない、私はこういう役割でしゃべるんだからしゃべりますよ、という感じが。僕の座右の銘があって、『俺に気持ちよくガムを買いに行かせろ』っていう。要するに、それに見合う奴が俺を使いっぱしりにする分には、俺は最高の使いっぱしりをしますよっていう。格が伴わないくせにガム買ってこいって言われても、わざと間違えてガム買ってくるかな、ぐらいの感じなんで。それで言うとみちょぱは、持っている格みたいなものがいつも感じられる」
佐久間は、距離感が微妙だったテレ東中途採用のアナウンサーや、いきなり即興ソングを歌った弓木奈於（乃木坂46）、番宣の熱がスゴい土屋アンナ、クズ役のプロ・竹財輝之助らをあげ、中根は、秋山竜次（ロバート）の中国のでたらめな故事成語に爆笑、伊集院は“なぜ山田五郎なのか”のエピソードに衝撃を受けたと振り返る。さらに、佐久間、伊集院も「あれオンエアで使ったんだ」とギリギリ発言をしたゲストの名前も。
果たして、伊集院＆佐久間が選んだ最高ゲストとは？ そして、つぶやきに劣るとも勝らない最低だったゲストの名前も！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
視聴者投稿「就職するのにオススメのテレビ局は？」、もっちゅりん事変＆中根アナの衝撃告白、定義とうふ店のあぶらあげがキター！！など配信オリジナル動画も配信！
【動画】伊集院光＆佐久間宣行がゲストを批評！最低はつぶやきシロー、最高は!?
最高＆最低だったゲスト
まずは、番組の進行役・中根舞美アナウンサーからの相談でスタート。小さい頃から犬を飼いたかった中根は、これまで反対していた父親が、最近、犬や猫の動画を観ているため「もしかしたら今チャンスじゃない？」と思っているという。
佐久間は自信たっぷりに「今、チャンス」と。娘たちが巣立って寂しいなというこのタイミングで「ペットがいると会話が増えますよ」と母親に進言してもらい、さらに一人暮らしの中根が「毎週実家に帰っちゃうかも」ともう一押しするようアドバイス。これはいいアプローチ！
今回は、放送100回記念「勝手にゲストを批評」として最高＆最低だったゲストを決定。これまで登場したゲストは、総勢105名。決めるのは難しいかと思いきや、「最低の方は僕はだいたい決まってます」と伊集院。佐久間も「一緒かも」と同意し、2人が「せーの！」であげた名前は…
つぶやきシロー！「全ての質問にネガティブに答えた」（伊集院）、「番宣にならない」（佐久間）と、当番組としては面白くても、番宣にならないのが理由。
さらに佐久間は、「中村ゆりかさんがゲストの時の池谷ってのが俺は最低だと思う」と、前任の進行役・池谷実悠（元テレ東アナウンサー）の名前も。「私よく似ているって言われるんですよ」という池谷に、中村が「もしかしたら双子かも」と返してくれ、池谷が泣く…という事件を挙げた。
続いて、最高だったゲストについてトーク。佐久間が甲斐よしひろや鈴木保奈美ら大物の名前をあげる中、伊集院は出川哲朗の回を振り返る。
伊集院「出川さんとかテレ東の顔だし、熱い思いをこの番組にもテレ東にもめちゃくちゃ持っていたから、本当に良かったな。出川さんがロケで大勢ギャラリーが集まってご迷惑をおかけするときもあるけれども、それでも握手をしているのがすごいねって話をして。出川さんは“抱かれたくない男”ナンバーワンだったのに、こんなにみんな慕ってくれるんだよ、みたいな話をしているのは感動的だし」
佐久間「それでまた池谷が泣いていたし」
伊集院「俺のいい思い出に侵入してこないで（笑）。池谷がすごいノイズとしてガンガン入ってくるな」
一同爆笑！
伊集院「みちょぱも良かったな。兄貴分感っていうのかな、俺の中では。度胸のスゴくすわっている感じみたいな。俺はみちょぱに憧れている気がする」
一同爆笑！
伊集院「物怖じしない、私はこういう役割でしゃべるんだからしゃべりますよ、という感じが。僕の座右の銘があって、『俺に気持ちよくガムを買いに行かせろ』っていう。要するに、それに見合う奴が俺を使いっぱしりにする分には、俺は最高の使いっぱしりをしますよっていう。格が伴わないくせにガム買ってこいって言われても、わざと間違えてガム買ってくるかな、ぐらいの感じなんで。それで言うとみちょぱは、持っている格みたいなものがいつも感じられる」
佐久間は、距離感が微妙だったテレ東中途採用のアナウンサーや、いきなり即興ソングを歌った弓木奈於（乃木坂46）、番宣の熱がスゴい土屋アンナ、クズ役のプロ・竹財輝之助らをあげ、中根は、秋山竜次（ロバート）の中国のでたらめな故事成語に爆笑、伊集院は“なぜ山田五郎なのか”のエピソードに衝撃を受けたと振り返る。さらに、佐久間、伊集院も「あれオンエアで使ったんだ」とギリギリ発言をしたゲストの名前も。
果たして、伊集院＆佐久間が選んだ最高ゲストとは？ そして、つぶやきに劣るとも勝らない最低だったゲストの名前も！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
視聴者投稿「就職するのにオススメのテレビ局は？」、もっちゅりん事変＆中根アナの衝撃告白、定義とうふ店のあぶらあげがキター！！など配信オリジナル動画も配信！