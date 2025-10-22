きのう、高市政権の誕生に伴い東京株式市場の日経平均株価は一時、5万円近くまで上昇するなど高値が続いています。積極財政を掲げる高市総理大臣の経済政策を株式市場や県内企業はどう見ているのか、吉田記者がお伝えします。



昨夜の記者会見 高市総理

「高市内閣の最優先事項。これは国民のみなさまが直面している、物価高の対応でございます」



高市総理は、就任直後の記者会見でガソリンの暫定税率廃止や年収の壁の引き上げなど物価高対策や、経済対策に最優先に取り組むと強調しました。





東京市場の日経平均株価はきのう、史上最高値を更新、5万円まであと少しと迫りました。きのう午後からは、利益を確定するために売り注文が多く出ましたが、きょうも4万9300円余りと高値で取引を終えています。吉田颯人記者「高市総理の誕生は、今後、県内経済にどのような影響を与えるのでしょうか」みずほ証券富山支店 國井勇治法人部長「政権に対する期待感と、今後打ち出されてくる政策に対する期待感で、まずは買いが入ったとみています。長期政権が今後期待されるとなれば、株価は一段高。状況としては、5万2000円とかの可能性もあるかなと思います」そして、県内企業にとっても注目される政策のひとつが「企業の賃上げ支援」だといいます。みずほ証券富山支店 國井勇治法人部長「富山経済は、農業、水産業、工業、医薬品、金属、機械、エレクトロニクス関連の企業が非常に多く存在しますので、賃上げ支援に対して、国がどのようにバックアップしていくかというのが非常に注目されるところ」産業機械などを製造し、輸出も行っている滑川市のスギノマシンの杉野岳社長は、製造業を強くするための施策に期待しています。スギノマシン 杉野岳社長「『強い日本を』ということを言われてますので、日本はこれまで製造業が強い原動力だったと思いますので、やっぱり製造業に対しても一定の援助といいますかね、力をつけて復活させる、強くしてくれるためのいろんな施策が打ち出されるんじゃないかというのはひとつ期待しています」また、杉野社長は人口が減少する中での対策に注目しているといいます。スギノマシン 杉野岳社長「人口が減ってもいわゆる国力といいますかね、GDPが落ちないような施策を出されることを強く期待しているところです。特に、購買力と生産力とどっちも高めないと、どちらかだけ高めるというわけにいかないと思いますので、両方をうまく上げていっていただきたいなと思ってます」高市総理は、先端技術の開発支援などにも積極的に投資していくとしています。