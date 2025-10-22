世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”に対する解散命令の審理が東京高等裁判所で続く中、富山市の教会に、きょう教団の会長らが訪れ講演しました。



教団が富山教会で開いたシンポジウムでは、教団の田中富広会長らが登壇し「解散問題の是非を問う」と題して講演しました。



パネルディスカッションの中で田中会長は「解散命令が出されるまでに至った要因」について被害を訴える元信者の心情への理解が至らなかったと話しました。





世界平和統一家庭連合 田中富広会長「元信者の方々が感じた心の世界をあいまいにしてきている。感じたってことは何かあって、そういう心に至ったんだと思うんだけども、そういう心を感じさせる原因、発信源が教団の中にあったとするなら、そこはちゃんと向き合っていかないと芽を潰しておかないと、また同じこと起きてくるだろうと」教団をめぐっては今年3月、東京地裁が解散を命じる決定をしましたが、教団側は即時抗告していて、きのうは東京高裁で、現役信者2人に対する証人尋問が行われました。シンポジウムの後、取材に応じた田中会長は、最初の知事選挙で支援を受けたとされる新田知事が教団との関係断絶を明言していないことについて問われるとー。世界平和統一家庭連合 田中富広 会長「その通りでそれが正論でしょと思っていますよ。行政が関係断絶、これはないでしょ。行政は市民に平等でなくてはいけないので、関係断絶することは行政上あり得ないですよ」