ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¡¡Ö´¨¤µ¤Ïº£Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¥°¥ì¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¡¢8·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó(33)¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÂìÂô¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Þ¤¿¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È»×¤Ã¤¿¤é´¨¤µ¤â°ì½ï¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤«¡¢´¨¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ÎÆ±»ÎÃçÎÉ¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨¤µ¤Ïº£Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¶ì¼ê¤Ç¤¹¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾¡¼ê¤Ë¥Õ¥é¤ì¤ë¡Ë¡×¤È´¨¤µ¤È¤ÎÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¹¥¤·ù¤¤´Ø·¸¤Ê¤¯¿ÈÂÎ²¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ë¥Ã¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤·¤Æ½©Éþ³Ú¤·¤ß¤À¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥ó¥¹¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡©¡É¤È¶»¤ÇÒì¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï22Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯2·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£8·î4Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤³¤Î»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£10·î2Æü¤Ë»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£