スタジオには気象予報士の平島さんです。このところ、一気に冷え込んできましたね。



きょうは寒く感じた方も多かったのではないでしょうか。けさの富山市の最低気温は11.4度で、この秋、最も冷え込みました。最高気温も16.9度と11月上旬並みで、厚手の上着を着て歩く人の姿が多く見られました。



季節が一気に冬に近づいたような感じですね。どうしてですか。





平島気象予報士その理由は、武道さんが言った「冬」という言葉がポイントなんです。気象衛星の画像を見ると、日本海の北に白い筋のような雲がたくさん見えますよね。寒気の吹き出しによる雪雲です。武道キャスターまさに、冬の空気なんですね。平島気象予報士上空1500メートルの寒気の予想を見てみましょう。白い部分が0度以下の寒気です。来週の火曜日28日には、0度以下の寒気が県内にまで南下してきます。この影響で、翌日29日の予想最低気温は8度で、この秋初めて10度を下回る見込みです。武道キャスター立山の初冠雪はまだのようですね。平島気象予報士きょうの室堂の最高気温は3.8度で、ターミナルの人によると、夜は氷点下だと話しています。雪が降る可能性は十分ありますが、きょうは曇りで、この先も晴れや曇りの天気が続きます。初冠雪は、来週以降にずれ込みそうです。武道キャスターこのまま寒さが続いて、冬本番になっていくんでしょうか。平島気象予報士いえ、一旦落ち着きそうです。きのう発表の3か月予報では、11月の平均気温は、平年より高い確率が50％です。要注意なのが12月で、ほぼ平年並みに戻りますが、低い確率が40％です。降水量は「多い」確率が40％で、平年並みか多い見込みです。12月は寒気が流れ込みやすく、冬型の気圧配置が強まる時期があるため、曇りや雨、雪の日が平年より多くなりそうです。武道キャスターとなると冬支度は11月のうちに、ですね。平島気象予報士そうですね。タイヤ交換や暖房の準備など早めにしておくと安心です。武道キャスター気象予報士の平島さんでした。