抹茶×フランボワーズが新感覚！バゲットラビット冬限定ブール登場
全国にベーカリー＆パティスリーを展開する「バゲットラビット」から、冬限定フレーバーが登場！11月1日（土）から12月31日（水）まで、甘酸っぱいフランボワーズと香り高い抹茶を合わせた『フランボワーズとカスタードの抹茶ブール』（530円税込）をはじめ、ビーフシチューのドッグやりんごのクイニーアマンなど、心温まる新作パンが揃います♡冬のティータイムやディナーを彩る特別なラインナップです。
冬季限定！抹茶×フランボワーズの新感覚ブール
フランボワーズとカスタードの抹茶ブール
高加水90%以上のもちもち生地が特徴の看板商品『ブール』に、渋みのある抹茶を練り込み、フランボワーズジャムとカスタードを包んだ『フランボワーズとカスタードの抹茶ブール』（530円税込）。
抹茶の香りと甘酸っぱいジャム、まろやかなカスタードの三重奏で、見た目も鮮やか♡和と洋が融合した冬限定フレーバーを堪能できます。
ほかにも見逃せない冬のおすすめパン
ビーフシチューのドッグ
りんごのクイニーアマン
栗とクルミとクリームチーズライ
ブリオッシュマーマレード
冬のティータイムやランチにぴったりな新作パンも多数。
ビーフシチューのドッグ（420円税込）: 赤ワイン仕立てのビーフシチューとチーズがバゲットにたっぷり。
りんごのクイニーアマン（380円税込）: 発酵バター生地とりんごの爽やか甘み。
栗とクルミとクリームチーズライ（380円税込）: ライ麦生地に甘栗とクルミ、クリームチーズをIN。
ブリオッシュマーマレード（300円税込）: ふんわり生地にほろ苦マーマレード、アイシングで仕上げ。
クリスマス気分を盛り上げるシュトーレンも
シュトーレン ホール
11月1日（土）から、クリスマスの伝統菓子『シュトーレン ホール』（2,100円税込）も登場。
ラム酒香るドライフルーツとローマジパン※2入りで、しっとり食感が魅力。軽くトーストすればシナモンの香りが立ち上がり、ホリデーシーズンのティータイムにぴったりです♪
※2：アーモンドと砂糖を2:1でペースト状に加工したもの
バゲットラビットの冬限定パンで心温まるひとときを
フランボワーズと抹茶が奏でる『抹茶ブール』や、ビーフシチューのドッグ、りんごのクイニーアマンなど、バゲットラビットの冬季限定パンはどれも素材にこだわった逸品ばかり。
クリスマスに向けて、ティータイムや家族のディナーを特別に彩る美味しさをぜひ楽しんでください♡心もほっこり温まる冬の贅沢なひとときを演出します。