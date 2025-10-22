おとといクマによる人への被害があった立山町では、建物にクマが入り込んだという想定で、町が発砲を許可する緊急銃猟の訓練が行われました。手順はスムーズに行われたのでしょうか。



立山町職員

「体育館横の器具庫にクマが立てこもっていることを確認しました。緊急銃猟を行う可能性がありますので報告いたします」



立山町の体育館で行われた訓練には、町の職員や猟友会のメンバー、警察官などが参加しました。使ったのは模型の銃です。





緊急銃猟は、自治体の判断で、ハンターが猟銃を発砲してクマを駆除します。クマが人の生活圏に侵入し、危害を防ぐ措置が緊急に必要な場合などの条件を満たしたうえで、先月から自治体の判断で可能になりました。県内では富山市が、今月16日に初めて緊急銃猟を許可しましたが、クマが逃げて発砲には至りませんでした。おととい、高齢の女性がクマに引っかかれてけがをした立山町では、きょう初めて緊急銃猟の訓練を行いました。立山町職員「どのように封鎖人員を配置するかを想定していきたい」緊急銃猟は、住民が弾丸を受ける恐れがないように付近の安全を確保する必要があります。きょうは町の職員が猟友会や警察官と相談して、付近の道路の通行を制限するなど安全を確認しました。そのうえで、現場にいた農林課の課長が町長に許可を求めました。立山町職員「了解しました。 実施いたします」「捕獲者のみなさんに緊急銃猟の実施を委託します」そして、ハンターが発砲するまでの流れを、順を追って確認しました。立山町農林課 佐伯悦野課長「きょうはバックストップが建物の中で、後ろが壁でやれたが、そうでない時どうすればいいのかということをすごく思っている。実際の現場でいろいろ困ることが多々あると思うので実施のマニュアルだったり、こういった訓練をやっていくのが大切だと思います」国は緊急銃猟について「対応マニュアルを作成するのが望ましい」としていますが、KNBのまとめでは県内15市町村のうち対応マニュアルを作ったのは南砺市と砺波市、小矢部市にとどまっています。富山市は暫定的に簡易版のマニュアルを作っています。ほかの市町村は全て作成途中です。立山町は、きょうの訓練の課題を反映させてマニュアルを完成させたいとしています。