独創性が高いのになぜか共感してしまう。「TOMORROW X TOGETHER」が“唯一無二のグループ”である理由
M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！
今回は、K-POP第4世代を代表する存在、TOMORROW X TOGETHERについて語ります。アルバムの「チャプター」によって連続的に描かれる青春と成長、きらびやかさと陰を同時に成立させる二面性。そして、ファンとの距離を感じさせないセルフプロデュース力まで。彼らの魅力と強みを“TXTファン”の20代編集者とともにひも解きます。
K-POPゆりこ（以下、ゆりこ）：今回のトークテーマは矢野さんからのアツいご要望により「TOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）」です。2025年7月には韓国での4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』をリリースし、8月にはメンバー全員が所属事務所との再契約を発表しましたね。そして、10月22日には日本での3rdアルバム『Starkissed』が発売、11月には日本でのツアーがスタートとうれしいニュースが続きます。
編集担当・矢野（以下、矢野）：そうなのです！ このタイミングだからこそ、ぜひTXT回をやりたかったのです。『Starkissed』を早速聞きましたが、今作のタイトル曲『Can’t Stop』はこれまでの日本語曲の中でもベスト級に惹かれました。さまざまな音楽チャートでも好記録を出しているようです。
ゆりこ：今日は聞き役としてプレゼンを楽しみます（笑）。私もTXTはデビュー時から応援していて、好きなグループです。最新作の『Can’t Stop』はもちろん、個人的には『Beautiful Strangers』の日本語バージョンも好きです。私がパーソナリティーを担当しているラジオ番組でも絶対かけるって心に決めています（笑）。
矢野：それは楽しみですね！ 今回は20代男性MOA（※TXTファンの名称）として、僕の考える「TXTの魅力」についてお伝えできたらと思います！
ゆりこ：数年前に初めて矢野さんにお会いした時、TWICEが好きなんだなという印象が強かったのですが、徐々にTXTの話題が増えてきたな……とは勘付いていました。満を持してのTXT回。まず彼らのどんなところに惹かれたのですか？
矢野：僕がTXTを好きになった理由……それは一言でいうと“変”だったからなのです。でも誤解しないでくださいね、悪口ではありません。
ゆりこ：いきなりディスから始まったのかとヒヤッとしました（苦笑）。他のグループとは違う“何か”を感じたってことでしょうか？
矢野：そうです。ポジティブな違和感といいますか、「あれ？ なんだか簡単に理解しきれないぞ」という変な感じ。じゃあその“変”って何かというのを、僕なりに考えてみたのですが「独特な世界観」と「リアル感」が絶妙なバランスで共存しているところなのでは？ と仮の結論が出まして。
ゆりこ：徹底的に計算された、ファンタジーの世界観を作り上げつつも、ちゃんと親しみやすい。そんな感覚？
【TOMORROW X TOGETHERとは】
・2019年3月4日に『CROWN』でデビュー・スビン、ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイで構成された5人組ボーイズグループ
・韓国の大手事務所HYBEのBTSと同じレーベル「BIGHIT MUSIC」に所属
・ポップ、ロック、ヒップホップ、EDMなど幅広いジャンルを柔軟に取り入れつつ、10代・20代の感情や葛藤をリアルに描く楽曲が特徴的
・5人の一体感とストーリーテリング力が際立つライブパフォーマンスが強み
ゆりこ：とがったコンセプトは狭く深く支持される方向に流れやすい、という面はあると思います。かといって広く浅くを狙っても、他グループとの差別化ができず、大衆受けはおろか、熱烈なファンダム形成もかなわなくなる。難しい部分です。
矢野：特にTXTは、あのBTSの次のグループとして出てきたグループ。いかに「他と差別化するか」と「大衆性を担保するか」は命題だったはずです。両方を攻略するのは結構な無理ゲーかもしません。ただ、それをTXTはやってみせた。独特なコンセプトを保ちながらも、血の通った温かみやファンとの近い距離感を両立させているんです。
ゆりこ：その視点、とても面白いです。K-POPの“コンセプト”ってインパクトを重視するあまり奇抜になり過ぎてしまったり、反対に既視感を覚えたりするケースもあります。一方でTXTは最初から「色濃いファンタジー性」を持ちながらも、「少年たちの成長」という誰にでも共感できる普遍的な物語からスタートしているゆえ、キャリアを重ねても多少冒険しても軸がブレない。
矢野：TXTはデビュー当初、どうしても「BTSの弟分」という枕詞がついていましたよね。もちろん期待や重圧も大きかったと思うんです。でも今ではもう、その言葉が不要なくらいに存在感を確立しています。僕にとってTXTは替えの効かないグループです。
ゆりこ：そうそう、もはや弟感は皆無ですよね。あえて言うならば……TXTはBTSというより、「SHINeeの系譜」だと感じる部分のほうが多いです。王者の弟としてどう別の世界を開拓するか、という難しい宿命を持ちながら、それゆえに確固たる色を持てた稀有な存在。
矢野：「SHINeeの系譜」は僕も感じています。東方神起が熱狂的な支持を集めていた頃にデビューした彼らには、どこかBTSとTXTの関係に似たものがあるような……。SHINeeはデビュー曲『Replay』で、10代のK-POPグループとは思えないクールなグルーヴ感を見せ、その後さまざまな楽曲などを通して、“SHINeeならでは”の魅力や時代の空気感をつくっていきました。そしてそのSHINee独自の魅力が「SHINeeイズム」として、いろいろなグループに受け継がれているのを感じると、ゆりこさんもおっしゃっていましたよね。
また、TXTのアルバムは「チャプター」で区切られていて、物語の連続性がありますよね。5人が主人公となり、青春、喜び、恐れ、自己の探求などを経験しながら成長していく。アルバムを重ねるごとに、彼ら自身の年齢や心境とも重なっていって、まるでフィクションとノンフィクションが並行して進んでいるように感じます。僕が知らないだけで他のグループにも同様の試みはあったのかもしれませんが、これほどデビューから今まで一貫して“コンセプトとリアル”をつないできたのはTXTぐらいだと思うのです。
ゆりこ：確かにファンからすると、アルバムを追うことがそのまま彼らの青春を共に歩む体験になっているのかもしれません。音楽を聞きながら、応援しながら、彼らと一緒に成長しているという実感が湧く。他のグループにも共通する部分ではありますが、そのリアルな喜びが一層強いのがTXTなのかもしれません。
ゆりこ：ビターな“陰”の部分に惹かれるファンは多いと思います。スターとしての華やかさと、陰を抱えた人間らしさ。その両面を見せてくれるのがTXTの魅力なのでしょうね。以前EXOを取り上げた回で、ミュージックビデオの考察文化についてお話ししましたが、TXTのミュージックビデオも考察が捗るものばかり。彼らを題材にしたWEBトゥーン『THE STAR SEEKER』発表後は、そこと連動している作品も増えました。最新アルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のConcept Trailerでは「王冠」や「ツノ」など初期の作品を象徴するものが出てきて、個人的にグッときました。
矢野：考察することもファンにとっては楽しみの1つ。そして僕はYouTubeチャンネルやWeverseライブで見られる、素の姿もTXTの大きな魅力だと思います。メンバー全員のキャラクターが最高なんですよ。飾らない彼らを見ると、心なしか距離がグッと近づく感じがします。
ゆりこ：確かに、TXTは『TO DO ×TXT』『T:TIME』など配信コンテンツを通して、自然体な姿をたくさん発信していますよね。ファンが世界中どこにいても「自分の隣にいるような存在」に感じられるのは5人の人柄ゆえですが、そこに加えてセルフプロデュース力の高さも感じます。
矢野：手が届きそうで届かない……。だからこそどんどん追いかけたくなる絶妙な距離感は、きっと彼らのプロデュース力の高さゆえなのかなと。グループとしてはもちろん、メンバーそれぞれのソロ活動も魅力的で、例えば、4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』には5人それぞれのソロ曲が収録されています。ぜひ聞いてみてください。これからもTXTがつむぐ物語から目が離せません！
▼【ゆるっとトークをお届けしたのは……】
K-POP ゆりこ：音楽・エンタメライター。雑誌編集者を経た後、渡韓し1年半のソウル生活を送る。帰国後は、K-POPや韓国カルチャーについて書いたりしゃべったりする「韓国エンタメウオッチャー」として、雑誌やWebメディアなどでの執筆活動や、韓国エンタメ情報ラジオ番組『ぴあ presents K-Monday Spotlight』（TOKYO FM）でパーソナリティーを務めるなど幅広く活躍中。
編集担当・矢野：All Aboutでエンタメやビジネス記事を担当するZ世代の若手編集者。物心ついた頃からK-POPリスナーなONCE（TWICEファン）＆MOA（TOMORROW X TOGETHERファン）
(文:K-POP ゆりこ)
