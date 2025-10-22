夜景が美しいと思う「滋賀県の温泉地」ランキング！ 「長浜太閤温泉」「信楽温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う滋賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「琵琶湖を一望できるようできれいな夜景が見れそうだから」（30代女性／北海道）、「長浜の城下町や琵琶湖を望む高台からの夜景が楽しめ、温泉に浸かりながら静かに夜景を眺められるから」（30代女性／東京都）、「びわ湖を一望できるし、湖の灯りが綺麗」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「信楽の美しい夜景が見れるからです」（20代男性／東京都）、「市街地から離れた温泉地だった為人工的な光が少なく星空が綺麗でした」（20代男性／東京都）、「夜景や星空を眺めながら温泉を。たぬき温泉なる貸切露天風呂は、信楽焼タイル、ライトアップされた夜景とともに」（40代男性／沖縄県）といった声が集まりました。
回答者からは「琵琶湖のほとりに位置しており、水面に映る大津や対岸の灯りがまるで光の絨毯のように広がる」（20代女性／静岡県）、「多くの旅館が琵琶湖畔やその周辺の高台に建っており、琵琶湖周辺の街の灯りが映る美しい夜景を眺めることができるから」（40代女性／福井県）、「琵琶湖を望む夜景が素晴らしく、特に夕暮れ時の景色が印象的です」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
同率2位：長浜太閤温泉／43票長浜太閤温泉は、豊臣秀吉の出世城として知られる長浜城跡から湧く温泉地です。秀吉が長浜城に移って初めて待望の初子が誕生したことから「子宝の湯」として知られています。泉質は総鉄イオンを含み、湯冷めしにくい茶褐色であるのが特徴。湯船からは目の前に広がる琵琶湖の美しい景色を一望でき、心地よい湯のぬくもりと秀吉も眺めた琵琶湖の眺望に、心は秀吉の時代へと誘われます。
同率2位：信楽温泉／43票信楽温泉は、日本六古窯の一つである信楽焼で有名な信楽町に位置しています。静寂の中に身を休めると、熱い土の息吹が今にも聞こえてきそうな雰囲気を持つ温泉地です。宿泊施設には、たぬきをモチーフにしたユニークな露天風呂や信楽焼を使った壺風呂など、信楽温泉ならではの風呂も。趣深い造りの中で四季の移り変わりを感じながら、至福のひとときを過ごせます。
1位：おごと温泉／115票おごと温泉は琵琶湖の西岸に位置し、1200年以上の歴史を持つ温泉地です。この温泉はpH値9.0のアルカリ性単純温泉であり、美肌温泉として知られています。おごと温泉の最大の魅力は、目の前に広がる琵琶湖を一望できる露天風呂。全国でも珍しい日の出が楽しめる温泉地でもあり、温泉と景色を一度に満喫できます。
