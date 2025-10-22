夏の疲れを秋に持ち越さない！ お疲れ気味の肌にぴったりの「シートマスク」4選
夏の猛暑に加えて9月以降も暑さが続いていたため、体だけでなく肌もかなりお疲れ気味。乾燥も気になります。そんな疲れた肌を癒して立て直すには、いつものお手入れにプラスアルファが必要です。
そこでおすすめなのがシートマスク。1枚で潤いを補給しながら肌を癒し、美容成分が“攻めのケア”もかなえてくれます。そこで今回は、夏の疲れを秋に持ち越したくないこの時期におすすめのシートマスクをご紹介します。
1枚でハリとツヤケアをかなえるシートマスク。1回のお手入れで約1万4000本（※1）の天然由来のマイクロニードル（※2）が、肌のすみずみ（※3）までアプローチしてくれる優れものです。しっかりと保湿効果を感じられる上に、美容成分をまとったニードルが肌にじっくりと浸透するので、夏のお疲れ肌を癒しながら、攻めのケアまでしてくれます。マイクロニードルによる刺激はチクっとする程度なので、痛みが苦手な人にも安心です。
※1：シートマスク1枚当たりの配合本数。製造上、本数には若干の変動あり
※2：加水分解カイメン（整肌成分）
※3：角質層まで
DATA：
YA-MAN TOKYO JAPAN
メディリフト ニードルリフトシートマスク 7枚入り 税込1870円
肌土台（※4）マスクのRISM ベースシリーズに、話題のPDRN（※5）を配合したグロウタイプが仲間入り。高麗人参とハス葉由来の複合PDRNが肌を潤いで満たし、ハリやキメのある肌をかなえてくれます。また、ペプチド型コラーゲン（※6）が大人肌にツヤをプラスし、肌の弾力（※7）やハリにもアプローチ。再生素肌対策をかなえるオールインワンマスクなので、疲れた日の時短ケアにもぴったりです。
※4：角質層のこと
※5：保湿成分：DNA-Na、オタネニンジン根エキス、ハス葉エキス
※6：保湿成分：加水分解コラーゲン
※7：肌にハリを与える
DATA：
リズム
ベース デイリーケアマスク グロウ 7枚入り 税込770円
エイジングケア（※8）の最高峰（※9）成分として人気が高い、5種類のピュアレチノールと誘導体（※10）を配合した夜用エイジングケアマスク。シリーズ史上最高級の3層構造＆厚切り“エクストリームシート”を使用しているので、肌に必要な美容成分をすみずみまで素早く行きわたらせてくれます。しかも、ハリ感、キメ、潤い、ツヤのある自分史上最高の肌ケアが、たった60秒のお手入れで完了。疲れた日はこれに限ります！
※8：年齢に応じたお手入れのこと
※9：クオリティファーストとして
※10：パルミチン酸レチノール、レチノール、バクチオール、レチナール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（全て保湿成分）
DATA：
クオリティファースト
ザ・ダーマベスト 5レチノール+コラーゲン 20枚入り 税込2420円
1枚で時短スキンケアをかなえるメディヒールのシートマスク。ヴィーガン認証（※11）を受けた薄手のソフトフィットシートが肌にぴったり密着するので、ながら美容にも最適です。ブランドを代表する成分「マデカッソシド」は、ツボクサの中でも特に効果が高いとされる成分を高濃度抽出したもの。肌全体へ潤いを与え、乾燥によるくすみもケアしてくれます。みずみずしく、爽やかな使い心地もお気に入りポイントです。
※11：韓国ヴィーガン認証を受けたシートマスクのこと
DATA：
メディヒール
マデカッソシド ブレミッシュマスク[30枚マスク] 350ml 税込2640円
これらのシートマスクは、夏の疲れた肌に潤いを与えて元気を取り戻してくれるものばかり。しかも、手軽にケアできるので助かります。この時期のお手入れが肌老化にも大きく影響するので、簡単で効果的なシートマスクでケアしてみてはいかがでしょうか。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)
