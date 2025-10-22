ミッフィー×「CASETiFY」新コレクション登場！ 遊び心あふれる切手や手紙をデザイン
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、10月23日（木）から、世界中で愛されるキャラクター“ミッフィー”とコラボレーションした新コレクション「Miffy × CASETiFY」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】クラシックなモチーフがかわいい！ カスタマイズ可能なケースなど展開
■クラシックなモチーフがすてき
今回2025年に70周年を迎えるミッフィーの節目をお祝いして発売される「Miffy × CASETiFY」は、切手や手紙など、クラシックなモチーフを取り入れた遊び心あふれるデザインを施した新作コレクション。
封筒をイメージした「Dear ミッフィー レター」デザインは、「CASETiFY」の人気フォント「Milano」で名前やメッセージをカスタマイズ可能な特別仕様。加えて、切手デザインをコラージュしたケースや、郵便デザインをあしらったケースが登場し、自分好みに個性を表現できるラインナップがそろう。
また、ミッフィーの象徴的なカラーパレットであるブルーナカラーを基調にしたアイテムも用意。背面に透明のカットアウトを施し、スマートフォン本体のカラーやミラー仕上げをのぞかせることで、ミニマルなデザインに遊び心をプラスしている。
さらに、70周年を記念したビーズチャームやキャラクタービーズが付いたスマホストラップが展開されるほか、イヤホンケースやLaptopケース、MagSafe対応アクセサリーなども販売され、ミッフィーの魅力をさまざまな形で楽しめるコレクションになっている。
