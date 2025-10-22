県は中小企業の賃上げを支援する「ぐんま賃上げ促進支援金」について、申請が低調であることを受け支給要件を緩和しました。

県は、ことし７月から中小企業の賃上げを支援するため「ぐんま賃上げ促進支援金」の申請受付を行っています。この支援金は、１１月末までに５％以上の賃上げを行った中小企業に対し、従業員２０人を上限に１人あたり５万円を支給するものでした。

しかし、今月１６日現在、予算額２５億円に対し執行率は１５％にとどまっています。事業者や商工団体からは「申請人数２０人は少ない」などの声が寄せられ、県議会でも改善を求める意見が出されていて、県は要件を緩和することを決めました。

変更後は上限を従業員２０人から４０人に増加。さらに、新たなプランを設けて、３％以上の賃上げを行った小規模事業者にも従業員２０人を上限に１人あたり３万円を支給します。また、賃上げの対象期間を１１月末から１２月末に延長するほか、申請期限も１２月２６日から来年１月末まで延ばします。

県の担当者は、「より多くの中小企業に賃上げに取り組んでいただき地域経済の好循環を実現したい」とコメントしています。