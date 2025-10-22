TNCテレビ西日本の若鷹応援番組「とべとべホークス」の8日放送分が、公式YouTube「ももスポチャンネル」で17日に公開されました。前回に引き続き、独占密着したソフトバンク3軍関東遠征からお届け。待の大砲候補、育成の佐倉俠史朗内野手（19）をご紹介します。

福岡県久留米市出身で長打力が魅力の佐倉選手。関東遠征では今シーズンのドラフト候補と対戦する機会もありました。そのなかでも上位指名候補の一人である明治大学の4年生エース・毛利海大投手＝福大大濠高出身＝との「福岡対決」が実現しました。

佐倉選手が掲げる遠征の目標は「結果をしっかり残すこと」。達成のためには「（毛利投手のような）ドラフト候補のピッチャーを打っていかないといけない」と強い意気込みで臨みました。しかし、2打席対戦したものの快音は響きませんでした。毛利投手について「想像していた以上に良い球が来て、見たことないような球を投げてくる」と感想を語ると、「いろんな面で負けました」と実力の差を痛感した様子でした。

この関東遠征での経験を糧に、9月13日にはタマスタ筑後で行われた2軍戦で初めてスタメン出場を果たし、公式戦初安打をマーク。4打数2安打としっかりアピールに成功しました。高校時代を知る加藤領健スカウトは「逆方向にもホームランが打てるようなバッターに育ってもらえたら」と期待が寄せていました。

