ソフトバンク佐倉俠史朗、ドラフト候補と「福岡対戦」その結果は…五十嵐悠香アナが夏の3軍関東遠征爛螢檗璽鉢
TNCテレビ西日本の若鷹応援番組「とべとべホークス」の8日放送分が、公式YouTube「ももスポチャンネル」で17日に公開されました。前回に引き続き、独占密着したソフトバンク3軍関東遠征からお届け。待の大砲候補、育成の佐倉俠史朗内野手（19）をご紹介します。
福岡県久留米市出身で長打力が魅力の佐倉選手。関東遠征では今シーズンのドラフト候補と対戦する機会もありました。そのなかでも上位指名候補の一人である明治大学の4年生エース・毛利海大投手＝福大大濠高出身＝との「福岡対決」が実現しました。
佐倉選手が掲げる遠征の目標は「結果をしっかり残すこと」。達成のためには「（毛利投手のような）ドラフト候補のピッチャーを打っていかないといけない」と強い意気込みで臨みました。しかし、2打席対戦したものの快音は響きませんでした。毛利投手について「想像していた以上に良い球が来て、見たことないような球を投げてくる」と感想を語ると、「いろんな面で負けました」と実力の差を痛感した様子でした。
この関東遠征での経験を糧に、9月13日にはタマスタ筑後で行われた2軍戦で初めてスタメン出場を果たし、公式戦初安打をマーク。4打数2安打としっかりアピールに成功しました。高校時代を知る加藤領健スカウトは「逆方向にもホームランが打てるようなバッターに育ってもらえたら」と期待が寄せていました。
次回の「とべとべホークス」は22日放送予定です。
五十嵐悠香アナウンサーの取材後記「とべとべ悠刊号」！ファームの選手たちを中心に、ときにはプライベートの情報まで踏み込む番組の爛Ε蚣鱈瓩鮠匆陲靴泙后
★同世代から刺激
去年は2軍戦の出場機会がなかったものの、今年は2軍戦デビューを果たし、自信を掴んだように見える佐倉選手。遠征先には当時の佐倉選手のスカウト担当加藤さんの姿もあり、佐倉選手の成長を実感していたようです。高校時代からバットコントロールが上手で逆方向へのヒットも打てる器用な選手であることから、さらにパワーをつけて逆方向にHRが打てるようなバッターになってほしい、と語っていました。
佐倉選手は高卒でホークスに育成入団。遠征先で戦った大学生とはちょうど同年代であることから、互いに刺激を受けながら切磋琢磨できる貴重な場であり、球団にとってもこの遠征は選手たちの成長度合いが図れる機会と捉えているようです。今後の成長に更なる期待がかかる佐倉選手、活躍が楽しみですね！