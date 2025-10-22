50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅÅ·âº§¡ª¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é32Ç¯¡ÄÌ¤º§¤Ç½Ð»º¤·¤¿Â©»Ò¤ÏÀ®¿ÍºÑ¤ß¡Ä¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÍÅ±ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×
¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±³Ú¤·¤àÍÍ»Ò
¡¡1993Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢50ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGRe4NBOYZ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGRe4NBOYZ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï±ó»³·Ê¿¥»Ò¡£¡ÖÀ¸¤ÇÄ°¤¯²ÎÀ¼¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ºÇ¹â¤Ë´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ËåºÎï¤ÇÌ¥ÎÏ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¡ÖÍÅ±ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±ó»³¤Ï90Ç¯¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Î¥ß¥í¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇðÌÚËúÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤¦¸¤¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢98~2003Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï01Ç¯¤Ë26ºÐ¤ÇÌ¤º§¤Î¤Þ¤ÞÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯¡¢±ó»³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë5·î16Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£