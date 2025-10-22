2025年で合併20周年を迎えた浜松市の小中学校などで今週から、これを記念した給食が提供されています。どれも地元を意識した献立になっています。

【写真を見る】合併20周年を記念した「おいしいに！！まるごと給食」を楽しむ浜松市の小学生

浜松市の曳馬（ひくま）小学校。10月22日の給食はその名も「おいしいに！！まるごと給食」。献立はじゃがいものコロッケに、いわしのつみれ汁などです。

今回、提供された給食は浜松市の合併20周年を記念したもので、特に食材にこだわりました。

＜曳馬小学校 熊谷萌々子栄養教諭＞

「きょうの給食には浜松産の食材がたくさん使われている。たとえば、お米は浜松産の『やら米か』だったりとか、浜松茶、おかずにもたくさんの浜松産を使った給食になっている」

ジャガイモのコロッケは三方原のジャガイモをふんだんに使い、いわしのつみれ汁に入ったダイコンと葉ネギも、すべて地元産です。

＜熊谷栄養教諭＞

「給食で浜松産の食材を出すことで子どもたちが浜松に誇りを持ち、浜松のことをもっと大好きになってもらえたら」

気になる子どもたちの反応は。

＜児童＞

Q.味はいかがでしたか

「おいしいです。つみれがおいしい」

＜児童＞

「地域の味が伝わってきてとてもおいしかった」

つみれ汁のおかわりの列に並んでいたのは、子どもたちと給食を食べた中野市長です。

＜浜松市 中野祐介市長＞

「おいしい！浜松産だからというのもあるがおいしい！やっぱり。最近の小学生はうらやましい」

＜児童＞

「じゃあ市長も小学生になりますか？」

＜中野市長＞

「毎日給食食べに来ようかな（笑）」

食べたみんなを笑顔にした合併20周年給食、28日まで市内すべての小中学校、さらに幼稚園で提供されます。