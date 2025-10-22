市長もおかわり！浜松市合併20周年記念「まるごと給食」に児童ら笑顔「地域の味する」=浜松市
2025年で合併20周年を迎えた浜松市の小中学校などで今週から、これを記念した給食が提供されています。どれも地元を意識した献立になっています。
【写真を見る】合併20周年を記念した「おいしいに！！まるごと給食」を楽しむ浜松市の小学生
浜松市の曳馬（ひくま）小学校。10月22日の給食はその名も「おいしいに！！まるごと給食」。献立はじゃがいものコロッケに、いわしのつみれ汁などです。
今回、提供された給食は浜松市の合併20周年を記念したもので、特に食材にこだわりました。
＜曳馬小学校 熊谷萌々子栄養教諭＞「きょうの給食には浜松産の食材がたくさん使われている。たとえば、お米は浜松産の『やら米か』だったりとか、浜松茶、おかずにもたくさんの浜松産を使った給食になっている」
ジャガイモのコロッケは三方原のジャガイモをふんだんに使い、いわしのつみれ汁に入ったダイコンと葉ネギも、すべて地元産です。
＜熊谷栄養教諭＞「給食で浜松産の食材を出すことで子どもたちが浜松に誇りを持ち、浜松のことをもっと大好きになってもらえたら」
気になる子どもたちの反応は。
＜児童＞Q.味はいかがでしたか 「おいしいです。つみれがおいしい」
＜児童＞「地域の味が伝わってきてとてもおいしかった」
つみれ汁のおかわりの列に並んでいたのは、子どもたちと給食を食べた中野市長です。
＜浜松市 中野祐介市長＞「おいしい！浜松産だからというのもあるがおいしい！やっぱり。最近の小学生はうらやましい」
＜児童＞「じゃあ市長も小学生になりますか？」
＜中野市長＞「毎日給食食べに来ようかな（笑）」
食べたみんなを笑顔にした合併20周年給食、28日まで市内すべての小中学校、さらに幼稚園で提供されます。