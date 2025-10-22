北海道内では１０月２２日、クマの出没が相次ぎました。



砂川市内ではシャインマスカットを食べたとみられるクマが捕獲されたほか、岩見沢市では養鶏場のニワトリが食い荒らされました。



あたりを見回す１頭のクマ。



ビニールハウスに入って行く様子が確認できます。



午前９時半ごろ、砂川市内の農園でクマ１頭が目撃されました。



現場には警察やハンターが駆け付け、一時騒然となりました。





（猟友会砂川支部 池上治男支部長）「４つ目のところ、ハウスにヒグマが入っていった。中にいるよいま」クマはその後、山の方向へ逃げていったということです。猟友会によりますと、このクマは１０月１９日にシカを食べる姿が目撃されたクマと同じ個体とみられています。また、シカを食べていたクマとは別の個体とみられる子グマが２２日朝、砂川市内のリンゴ農園で捕獲されました。付近の農園では２１日夜から２２日朝にかけてシャインマスカットの食害があり、この子グマによる被害とみられています。（ノーザン・ベリーズ 三谷茂樹さん）「綺麗に全部食べた。袋の中に入っていたのに破かれた」この農園にある車庫のシャッターはクマに破壊され、鋭い爪痕も残されていました。中に保管していたシャインマスカット６０房、およそ１０万円分が被害にあったといいます。（ノーザン・ベリーズ 三谷茂樹さん）「実がほとんど残っていない、軸の状態で。すごい数１日に食べちゃう」一方、岩見沢市の養鶏場では、ニワトリがクマに食い荒らされる被害がありました。入り口に設置されていたドアは破壊され、足跡もはっきりと残されていました。午前８時ごろ、従業員が被害に気づきました。警察によりますと、少なくとも１７羽のニワトリが被害にあったということです。また、浦河町では２１日、親グマ１頭と子グマ２頭が道路を横断する姿が目撃されました。相次ぐクマの目撃と被害。ハンターや警察が警戒を続けています。