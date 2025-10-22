2025年10月22日、特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、北海道銀行山鼻支店の支店長・土田奈津子さんと行員・山崎真由美さんに札幌・南警察署から感謝状が贈られました。



土田さんと山崎さんは9月25日、現金約150万円を振り込もうとしていた女性客に声をかけ、詐欺であることを見抜き、警察に通報して被害を未然に防ぎました。



最初に声をかけた山崎さんによりますと、女性は当初、甥の車を買う資金として現金を振り込むと話していたものの、聞き取りを続けていると、お金を振り込まないと逮捕されてしまうという趣旨の話を始めたということです。





二転三転する女性の話を不審に思った山崎さんは支店長の土田さんに相談し、土田さんが警察に通報しました。土田さんは取材に対し、「警察に電話して（被害を）止めなきゃという責任感や正義感があった。そこまでが仕事の範囲だと思う。1人でも救えたら良いなと思っている」と話しました。また山崎さんは「日々の声かけが実を結んだ。これからもこういった声かけをしようと強く思えた」と、日頃の取り組みの成果を実感していました。2人は、普段から高齢者が現金を振り込むときは詐欺被害にあっていないか注意するよう心がけていて、利用客からのヒアリングを徹底しているということです。警察は、詐欺電話や疑わしい電話がかかってきた場合は、警察相談ダイヤル「#9110」に連絡するよう呼びかけています。