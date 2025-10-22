膵臓がん公表の39歳・セバスチャン原田、一部活動再開へ「もちろん治療が最優先ですが…」
膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養すると発表した、お笑い芸人のセバスチャン・原田公志（39）が22日、自身のXを更新。部分的に活動を再開することを伝えた。
【写真】膵臓がん公表の39歳・セバスチャン原田、近影公開で決意
原田は「皆さん治療に対して激励のコメント頂き、本当にありがとうございます。おかげさまで治療中ではありますが、当初思っていたより副作用等もほぼなく体調もとても良いです！」と報告。
続けて「そこで二人で話し合い休養中ではありますが、体調をみながら近いところで出来ること(SNS活動、ライブ出演)等はやっていこうと言うことになりました。もちろん治療が最優先ですが、出来る範囲で二人で活動していきますのでセバスチャンをよろしくお願いします」と呼びかけている。
原田は1986年1月14日生まれ、千葉県出身。相方の阿部健一は幼なじみで、慶應大卒という経歴を誇る。
