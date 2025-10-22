連日出没しているクマ。22日は岩手県の住宅街の公園に親子グマが現れました。

22日もクマが目撃されました。盾を持つ警察官。その視線の先にいたのがクマ。しかも2頭。木の上にたたずんでいます。

22日午後2時半ごろ、岩手県盛岡市の公園にいるところを近くの住人が発見しました。日が暮れた午後5時前、追い払うための爆竹を鳴らし、木からおりた親とみられるクマは走り去りました。

しかし、木にはまだ子供とみられるクマが。その数分後、再び爆竹。するともう1頭も木からおりましたが、公園をうろうろしていたその時、サイレンが。

サイレンの音に驚いたのか、再び木にのぼってしまいました。ケガ人など被害の報告は入っていませんが、1頭はまだ公園にとどまっており、警戒が続いています。

■秋田県で初の緊急銃猟

ハンターが集まり、ものものしい雰囲気となった秋田県横手市。

記者「寺の敷地内でなにかを食べているクマ3頭が目撃されました。その後、1頭は河川敷におりて、やぶの中にとどまっているということです」

21日午後6時ごろ、寺の敷地で目撃された3頭のクマ。22日もヒトの生活圏でとどまり続けていました。午後2時すぎ、およそ400メートル四方で通行規制を実施。現場には市から委託された7人のハンター。銃を持っているのがわかります。

記者「市の職員がマルを出しました」

合わせて4発を発砲。秋田県で初めての緊急銃猟が行われました。その後も対応が続き、3頭すべてに命中しました。

■福島県ではヒトへの被害も…夫婦がけが

福島県では、ヒトへの被害も出ています。会津美里町では22日、80代の女性がゴミを捨てるために自宅から出たところ、体長1メートルほどのクマと出くわし、顔をひっかかれるなどし大けがをしたということです。

また、妻の叫び声を聞いた夫が外に出たところ、同じく襲われました。夫婦の命に別条はありません。

■クマ対策のため開発“鉄壁のゴミ箱”

クマを“寄せつけない”ことも重要です。

栃木の名湯「那須塩原温泉」。ツキノワグマが生息するこの地域に、今年から設置されているのが「ゴミステーション」です。

一見、普通の“ゴミ箱”ですが、生ゴミをあさりにくるクマ対策のために開発された“鉄壁のゴミ箱”なんです。

動物園での実験映像では、ツキノワグマよりも体格が大きい「ヒグマ」がゴミ箱を開けようとしますがビクともせず、断念した様子。それもそのはず、鉄製で板の厚さはおよそ2ミリ。表面は平らで爪がひっかかりにくく、倒しにくい構造。ニオイも“遮断”しています。

中塩原鳥獣対策協議会 君島陽一会長

「この場所に関しては目撃が減っている。成果は出ているかなと」

これまでに、北海道と栃木県で10台以上設置されているということです。