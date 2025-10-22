俳優のシム・ウンギョン（３１）、堤真一（６１）、河合優実（２４）、高田万作（１８）が２２日、都内で映画「旅と日々」（１１月７日公開）のプレミア舞台あいさつを、三宅唱監督（４１）と行った。

「旅と日々」は漫画家・つげ義春氏の名作「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」を、「ケイコ 目を澄ませて」「夜明けのすべて」などで世界的に注目を集める三宅監督が映画化。今年８月にスイスで開催されたロカルノ国際映画祭では、日本映画としては１８年ぶりとなる最高賞の金豹賞を獲得している。

シムはロカルノを振り返って「河合さん、泣きましたよね。涙ぐんで、ご飯食べてる時に。私は泣かなかったんですけど」と、映画「新聞記者」の主演女優らしく？スクープ暴露。

河合は「泣いてましたっけ、私？」と返し、「まさか最高賞だとは思わなかったので、夜、皆でご飯食べてる時に、監督が『われわれの作品が賞を取りました。最高賞です』と言ってすごいビックリしました。え！っておっきい声が出た記憶があります」と振り返りつつ「ちょっと、泣いた記憶はない」と主張。

シムはすかさず「泣いたよ」とツッコみ、河合は「恥ずかしくて記憶から消してるかもしれない」とはにかんだ。

三宅監督は「僕らの映画は数多くのスタッフの力で成り立っている。目に見えない働きも含めて作品として認められたのを関わった皆さんに報告できるのがとってもうれしい」と金豹賞の喜びを改めてかみしめつつ、「でも俺リュックに入れて持って帰ってきたんだけど」と打ち明け話。

河合に「確かにロカルノで見た時より、心なしかちょっとリュックの中の傷とかが付いてる」、堤にも「監督のカバンのにおいが、洗濯物のにおいが」と相次いでツッコまれ、「余計なこと言ったな俺も」とぼやいていた。