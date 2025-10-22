秋元康氏プロデュースの女性１１人組アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ」が２２日、東京・ダイバーシティ東京プラザで、この日発売された２ｎｄミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」の発売記念イベントを開催した。



アルバム名にもなっているリード曲「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」をはじめ、収録曲「希望には羽がついてる」「愁情」を披露。また、イベントでは、公式ユーチューブで公開される「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」のミュージックビデオ（ＭＶ）も先行上映された。

同曲は、デビュー曲「眼差しＳｎｉｐｅｒ」（２３年１２月）と同じ池田一真監督がＭＶを撮影。ＨＡＮＮＡは「私たちも初心を忘れずに撮影することができた。そのときの（ＭＶと）比較したら、パフォーマンスとか表情とか、進化してるんじゃないかな」と手応えを明かしていた。

最後に、オリコンのアルバム売上ランキングでデイリー４位だったことを報告。ＭＣ担当を務めたＣＯＣＯは「ウイークリーランキングがあるので、一つでも順位を上げたい」と意気込んだ。