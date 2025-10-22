２人組歌謡グループ、風輪（ふうりん）＝拓也（たくや、２８）、翔司（しょうじ、４０）が２２日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でシングル「天使と悪魔の愛し方」の追撃盤発売イベントを開いた。

同イベントは、第３弾シングル「天使と悪魔の愛し方」のジャケットとカップリング曲が異なるタイプＦ、タイプＧ、タイプＨの３タイプを「感謝盤」として発売するのを記念して行われもの。

昼夕２回ステージにそれぞれ約５００人、合わせて約１０００人の熱烈なファンが詰めかける中、拓也は「僕は群馬県の出身で、身長が１８４センチあります。この会場で風輪の単独ライブができることを目標にしてきましたが、皆さまのおかげで今日、その夢が一つかないました」。翔司は「僕は福岡県久留米市出身で、身長が１８６センチあります。小学校、中学校が東京で、大田区蒲田が地元でして、子供のころは池袋にもよく遊びに来ていましたので、このサンシャインシティ噴水広場で歌わせていただけて本当に光栄です。今日は、皆さまと楽しい時間を過ごしていければと思っております」と笑顔であいさつ。

ファンの熱い声援が飛び交う中、最新曲「天使と悪魔の愛し方」をはじめ、同シングルのカップリング曲から「一輪の花」「最愛」「胸いっぱいの愛を」など全７曲を息もぴったりのハードな振り付けを交えながら熱唱した。

また、拓也が３９歳の誕生日の１１月２６日に所ジョージ作詞・作曲による「十五夜の月」のデジタル配信リリースが決まったことを発表。サプライズで、所から「風輪は、ムード歌謡をやっているということで面白がっています。この『十五夜の月』という歌でこれから風輪はグァーンと伸びることでしょう」。所と共にラジオで共演した木梨憲武から「風輪もこれからバンバン売れていきますので、紅白歌合戦まで目指して頑張ってください」と応援ビデオメッセージがステージのうしろにある大型スクリーンに映し出され、風輪の２人は感激もひとしおだった。

歌い終わって、拓也は「木梨さんからの『紅白に行こう』という言葉は大きな励みになりました。紅白にどうやったらいけるかはわかりませんが、日々、一生懸命頑張ることが僕たちにできることだと思っていますので、年末に向けて今できることを精いっぱいやっていきたい」と話していた。