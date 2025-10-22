レンチン8分で、まるで店の味『かぶと鶏ザーサイの重ね蒸し』鶏ひき肉でお得おかず

これまであまり脚光を浴びてこなかった根菜、かぶ。しかし、淡泊でどんな食材にも寄り添えるうえ、多彩な調理法で味わえるのが魅力です。 そんなかぶの実力を遺憾なく発揮するメニューをここにご紹介します。



それは「かぶと鶏ザーサイの重ね蒸し」。刻んだザーサイを加えた肉だねと、スライサーで皮のまま薄切りにしたかぶを重ねて、レンジ蒸しに。口に入れると、滋味あふれるおいしさで、まるでお店さながらの味！ お酒のおつまみにもぴったりの一品を、秋の夜長に作ってみてはいかがでしょうか？

『かぶと鶏ザーサイの重ね蒸し』のレシピ

材料（2人分）

かぶ……3個（約300g）

鶏ひき肉……250g

ザーサイ（びん詰）……20g



〈下味〉

酒……大さじ2

片栗粉……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ1

塩……小さじ1/4

こしょう……少々



作り方

（１）肉だねを作る

ザーサイはみじん切りにする。ボールに鶏ひき肉と、下味の材料、ザーサイを入れて、よく練り混ぜる。

（２）かぶを切り、肉だねと重ねる

耐熱皿の上でかぶの1個をスライサーで薄い輪切りにして広げ入れ、1の1/2量を重ね入れる。同様にかぶ1個、残りの肉だね、残りのかぶの順に重ね入れる。

（３）電子レンジで加熱する

ラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。ラップをかけたまま4〜5分おき、余熱で火を通す。

（『オレンジページ』2019年11月17日号より）