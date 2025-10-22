レンチン8分で、まるで店の味『かぶと鶏ザーサイの重ね蒸し』鶏ひき肉でお得おかず
これまであまり脚光を浴びてこなかった根菜、かぶ。しかし、淡泊でどんな食材にも寄り添えるうえ、多彩な調理法で味わえるのが魅力です。 そんなかぶの実力を遺憾なく発揮するメニューをここにご紹介します。
それは「かぶと鶏ザーサイの重ね蒸し」。刻んだザーサイを加えた肉だねと、スライサーで皮のまま薄切りにしたかぶを重ねて、レンジ蒸しに。口に入れると、滋味あふれるおいしさで、まるでお店さながらの味！ お酒のおつまみにもぴったりの一品を、秋の夜長に作ってみてはいかがでしょうか？
『かぶと鶏ザーサイの重ね蒸し』のレシピ
材料（2人分）
かぶ……3個（約300g）
鶏ひき肉……250g
ザーサイ（びん詰）……20g
〈下味〉
酒……大さじ2
片栗粉……大さじ1
しょうゆ……小さじ1
ごま油……小さじ1
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
作り方
（１）肉だねを作る
ザーサイはみじん切りにする。ボールに鶏ひき肉と、下味の材料、ザーサイを入れて、よく練り混ぜる。
（２）かぶを切り、肉だねと重ねる
耐熱皿の上でかぶの1個をスライサーで薄い輪切りにして広げ入れ、1の1/2量を重ね入れる。同様にかぶ1個、残りの肉だね、残りのかぶの順に重ね入れる。
（３）電子レンジで加熱する
ラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。ラップをかけたまま4〜5分おき、余熱で火を通す。
（『オレンジページ』2019年11月17日号より）