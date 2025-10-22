XG、Creepy Nuts、&TEAM、anoらが出演するイベント『Coca-Cola X Fes 2025』が、10月11日と12日にさいたまスーパーアリーナで開催された。一日目の&TEAMとXGのステージをレポートする。

韓国デビューを控える&TEAMは力強いパフォーマンスを披露

カラフルなペンライトで彩られる会場。生バンドの音楽に乗せて登場した&TEAMは、「Make Some Noise！」の声とともに「FIREWORK」で幕を開けた。サビでファイヤーボールがあがったり、客席からコールが響いたりと、早くも会場はヒートアップ。勢いそのままに、7月度ゴールドディスク認定にて総出荷枚数100万枚を突破し、自身初のミリオン認定となった「Go in Blind (月狼)」へ。メンバーは、ステージの端まで横一列に広がりパフォーマンス。サビでは手を上下に大きく動かして会場を煽り、ダンスブレイクでは歓声があがる。ディスコポップ調の「Run Wild」では弾ける笑顔を見せ、会場を温めた。

MCコーナーへ移り、メンバーが一人ずつ会場へ挨拶。その後JOは「最初から盛り上がりがすごくて最高でした」、TAKIは「緊張もしたんですけど、皆さんの声援を聞きながらボルテージマックスでカマせたんじゃないかなと思います。この後もついてきてくださいね！」とオープニングの感想を伝えた。リーダーのEJは、今年初めてアジアツアーをまわったことを報告。「僕たちの魅力を一生懸命たくさん伝えるので、皆さんもぜひ楽しんでいってください」とコメントした。

MAKIが「皆さん次の曲いく準備できてますか？」と会場を煽り、再びライブパートへ。「声変わり」のコールで会場に一体感を生み出し、「Scent of you」のグルービーなリズムによってペンライトも揺れる。するとMAKIの「皆さんにここからもっともっと声を出していただきたいと思います。皆さんの歌声を今度は聴かせてください」からコールアンドレスポンスが発生。そのままスタンドマイクを使った「オオカミ系男子」へ移る。ポップな雰囲気のなか、メンバー一人ひとりがコーラを持つような仕草でカメラへアピール。NICHOLASがHARUAの頭をなでるシーンでは歓声があがった。

続いて水分補給タイムへ。「喉渇いた」「シュワってしたやつ飲みたい」「キンキンに冷えてるあれ飲みたい」などメンバーそれぞれが語るなか、モニターにコカ・コーラを持ったKが映し出される。すると始まったのは、コカ・コーラのTVCMで使用されている楽曲「放課後宇宙」。メンバーはコカ・コーラを持ちながらキュートなダンスを披露し、会場を笑顔で包み込んだ。この楽曲のみ撮影可能となり、EJは「たくさんの皆さんと一緒にコチコチできて本当に嬉しいです。ありがとうございます」と感謝。続けてJOが10月28日に1stミニアルバム『Back to Life』で韓国デビューすることを伝え、「頑張りたいと思います」と意気込んだ。

FUMA「僕たち&TEAMを初めて見てくださったという方もいらっしゃると思います。そんな今日来てくださったファンの皆さまにとって、&TEAMのステージ観れて良かったなっていうステージになれるように最後まで頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と挨拶し、続いての楽曲「Under the skin」をコール。サビで火花が散り、魂の叫びのような力強いダンスと歌を披露した。ラストソング「Feel the Pulse」では、メンバーが手を大きく上下に動かし会場を最大限に盛り上げ、「ありがとうございました！」でフィニッシュ。全9曲を全力で駆け抜けた。

XG、コカ・コーラカラーの赤い衣装で観客を魅了

オープニング映像が流れ、モニターに大きく映し出された「XG」の文字。最新曲「GALA」のイントロとともにシルエットが浮かびあがり、コカ・コーラを連想させる赤い衣装を身にまとったXGが登場した。メンバーが一人ずつモニターに映し出されるたびに割れんばかりの大声援が送られ、会場は早くも熱気に包まれた。ポップな雰囲気の「TGIF」では、メンバーそれぞれがカメラへアピール。「SOMETHING AIN'T RIGHT」のラストのサビでは火花があがり、会場は一気にXG色に染まった。

CHISAの「What’s upコークフェス！ 皆さん楽しんでますか～？」の掛け声でMCタイムへ。JURIAは、ペットボトルのコカ・コーラを持ちながら「皆さん、コーラたくさん飲んでますか？」とコミュニケーションをはかる。リーダーのJURINからは、「公演のあとに必ずコカ・コーラを飲むご褒美タイムがある」と明かされた。

CHISAが「汗をたくさんかいて、たくさんコークを飲んでいきましょう！」と会場を温め、次に披露されたのは、全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」にて初登場1位にランクインした楽曲「GRL GVNG」。力強いダンスと、椅子を使ったパフォーマンスでインパクトを与えた。「X-GENE」を挟み、再びMCタイム。ステージの端へ移動して観客とコミュニケーションをとったり、CHISAからの「コーカ」「コーラ！」のコール＆レスポンスで一体感を生み出したりした。

モニターに炎が映し出され、ALPHAZ（XGファンの呼称）のコールとともに始まったのはオールラップソング「WOKE UP」。ステージには炎があがり、会場は真っ赤な世界へ。映像を挟み、MAYAの「一緒に踊る準備できてますか？」でスタートしたのは、「IYKYK」「NEW DANCE」「UNDEFEATED」のメドレー。「UNDEFEATED」では普段はないダンスパートが披露され、会場には大歓声が巻き起こった。熱量をそのままに、再びCHISAによる「コーカ」「コーラ！」のコールが発生。さらに会場にいるALPHAZからのリクエストに応え、CHISAがベティちゃん、JURIAがスティッチのモノマネを披露した。

続いて、コカ・コーラのCMソングとして使用された「MILLION PLACES」へ。これまでヘッドセットでパフォーマンスしていたXGは、ハンドマイクを持って歌声を響かせる。「LEFT RIGHT」はコールで一体感を生み出し、ピアノのイントロで始まった「IS THIS LOVE」へ。メンバーは白いバラを持ちながらしっとりと歌い上げ、会場のペンライトは左右へ揺れる。ラストのサビでは銀テープが放たれ、会場のボルテージは一気に上昇。最後にはメンバーが赤いバラを持ち、会場は愛で満ち溢れているようだった。最後の曲「SHOOTING STAR」で会場を最大限盛り上げ、「Thank youコークフェス！」（JURIN）と笑顔でステージをあとにした。（文＝鈴木敦美）