「まさかのマリサポ!?」「めちゃくちゃ可愛い」AKB48の24歳“重鎮”が初スタジアム観戦
AKB48の4代目総監督を務める倉野尾成美さんが自身のX(旧ツイッター/@Kuranoo_Narumi_)を更新し、「初スタジアム観戦」として日産スタジアムを訪れたことを報告した。
横浜F・マリノスは18日にホームで行われたJ1第34節で浦和レッズと対戦。FW谷村海那、DFジェイソン・キニョーネス、MFジョルディ・クルークス、FW植中朝日のゴールで4-0の快勝を飾った。
倉野尾さんは19日のポストで「サッカー観戦してきました 初スタジアム観戦、楽しかったぁ〜!!!」と綴り、2枚の写真を掲載。1枚目は日産スタジアムの前でピースサインをする姿、2枚目は座席で横浜FMの旗を持つ様子が収められている。
ファンからは「なんと!!」「え!なるさんきてたんだ」「うっそだろ」「まさかのマリサポ!?」「めちゃくちゃ可愛い」「美人さん」「三つ編み可愛い」「勝利の女神」「良い試合を見れましたね」「楽しめててなにより!」といった反応が寄せられた。
現在24歳の倉野尾さんは、2014年の『AKB48 Team 8 全国一斉オーディション』で熊本県代表として合格。チーム4のキャプテンなどを経験し、2024年にAKB48の4代目総監督に就任した。
サッカー観戦してきました⚽️— 倉野尾成美 (@Kuranoo_Narumi_) October 18, 2025
初スタジアム観戦、楽しかったぁ〜!!! pic.twitter.com/8T249t5Lrx