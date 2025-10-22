江原FCvs神戸 スタメン発表
[10.22 ACLEリーグステージ第3節](春川)
※19:00開始
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ
<出場メンバー>
[江原FC]
先発
GK 21 パク・チョンヒョ
DF 23 マルコ・トゥチ
DF 34 ソン・ジュンソク
DF 47 シン・ミンハ
DF 99 カン・ジュンヒョク
MF 4 ソ・ミヌ
MF 97 イ・ユヒョン
FW 7 キム・テウォン
FW 9 キム・ゴンヒ
FW 22 イ・サンホン
FW 42 モ・ジェヒョン
控え
GK 1 イ・グァンヨン
DF 13 イ・ギヒョク
DF 24 パク・ホヨン
DF 33 ホン・チョル
DF 73 ユン・イルロク
MF 14 キム・デウ
MF 18 キム・カングク
MF 70 コー・ボンチュル
MF 8 カン・ユング
FW 26 キム・ミンジュン
FW 27 キム・ドヒョン
監督
チョン・ギョンホ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
DF 41 永戸勝也
MF 30 山内翔
MF 35 冨永虹七
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 14 汰木康也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
GK 60 亀田大河
DF 16 カエターノ
DF 54 原蒼汰
MF 13 佐々木大樹
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
MF 52 濱崎健斗
MF 56 里見汰福
FW 53 渡辺隼斗
FW 55 宮原勇太
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ
<出場メンバー>
[江原FC]
先発
GK 21 パク・チョンヒョ
DF 23 マルコ・トゥチ
DF 34 ソン・ジュンソク
DF 47 シン・ミンハ
DF 99 カン・ジュンヒョク
MF 4 ソ・ミヌ
MF 97 イ・ユヒョン
FW 7 キム・テウォン
FW 9 キム・ゴンヒ
FW 42 モ・ジェヒョン
控え
GK 1 イ・グァンヨン
DF 13 イ・ギヒョク
DF 24 パク・ホヨン
DF 33 ホン・チョル
DF 73 ユン・イルロク
MF 14 キム・デウ
MF 18 キム・カングク
MF 70 コー・ボンチュル
MF 8 カン・ユング
FW 26 キム・ミンジュン
FW 27 キム・ドヒョン
監督
チョン・ギョンホ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
DF 41 永戸勝也
MF 30 山内翔
MF 35 冨永虹七
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 14 汰木康也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
GK 60 亀田大河
DF 16 カエターノ
DF 54 原蒼汰
MF 13 佐々木大樹
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
MF 52 濱崎健斗
MF 56 里見汰福
FW 53 渡辺隼斗
FW 55 宮原勇太
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行