G大阪vsナムディン スタメン発表
[10.22 ACL2グループF第3節](パナスタ)
※19:00開始
主審:サード・アハメド・モハメド・カリル
副審:ファイサル・アラウィ・サイード、サルマン・タラシ
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 51 満田誠
控え
GK 22 一森純
DF 15 岸本武流
DF 2 福岡将太
DF 21 初瀬亮
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
FW 7 宇佐美貴史
FW 8 食野亮太郎
監督
ダニエル・ポヤトス
[ナムディン]
先発
GK 97 カイケ・サントス
DF 4 ルーカス
DF 13 チャン・バン・キエン
DF 24 ミッチェル・ダイクス
DF 34 ウォルバー
MF 12 マフムード・イード
MF 21 クリストファー・ハンセン
MF 22 パーシー・タウ
MF 72 ロムロ
MF 88 リー・コン・ホアン・アイン
FW 39 ラム・ティ・フォン
控え
GK 26 チャン・グエン・マイン
DF 17 グエン・ヴァン・ヴィ
DF 7 グエン・フォン・ホン・ドゥイ
MF 16 チャン・バン・コン
FW 19 チャン・バン・ダット
FW 35 ブレネー・マルロス
FW 37 カイル・ハドリン
FW 5 ダン・バン・トイ
監督
ブー・ホン・ヴィエット
