Da-iCEがMonstersとダンスバトル！アニメ『モンスターストライク　デッドバースリローデッド』OP主題歌MV公開

Da-iCEが、10月22日に最新曲「Monster」を配信リリース。MVも公開した。

■TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のOP主題歌

「Monster」は、10月21日にTOKYO MX他全国45局で放送がスタートしたTVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のオープニング主題歌。メンバーの岩岡徹と和田颯が作詞を行っており、和田颯は作曲も担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている。

MVでは、スピーディなカット割りや奇抜なエフェクトを多用することで斬新さとクールさを演出。そこにDa-iCEらしいユーモアも加わった、これまでのDa-iCEのMVとはテイストの違う見応えのある作品に仕上がっている。

本作の見どころのひとつは、コレオグラファーのKAZtheFIRE、Macotoに加え、RHT.クルーが「Monsters」として出演。Da-iCEとダンサーたちによって繰り広げられるレベルの高いダンスバトル。特殊メイクアーティストKAIHOらが約5時間をかけて作り上げたMonstersのビジュアルも必見だ。

監督は、2024年にリリースされたアルバム『MUSi-aM』のリード曲「TAKE IT BACK」でも監督を務めたCRAZY JOE。コレオは、メンバーの和田颯と、ダンスクルー「RHT.」のメンバーである、KAZtheFIRE（RHT）、Macoto（RHT.）がタッグを組み制作した。

リリース情報

2025.10.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Monster」

