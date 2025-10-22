　本日の日経平均株価は、前日までに急ピッチに上げてきた反動で利益確定売りが優勢となり、前日比8円安の4万9307円と3日ぶり小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は36社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「2」から「1」に格上げした大成建設 <1801> [東証Ｐ]、ドローン開発ベンチャーを子会社化するＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]など。そのほか、ＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、古野電気 <6814> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6083> ＥＲＩＨＤ　　東Ｓ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6566> 要興業　　　　東Ｓ　サービス業
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器

<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業

<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース