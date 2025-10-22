PCやゲーム機のUSB-C／USB-Aポートから有線でネット接続できる変換ケーブル
エレコムは10月21日、USBポートから有線LAN接続ができる変換ケーブルを発表した。
USB Type-C接続の「LD-CL1GBK」シリーズと、USB-A接続の「LD-AL1GBK」シリーズの2タイプを用意し、それぞれ1m／2m／3m／5mの計8機種をラインナップする。実勢価格は2,780円から。
USB Type-C接続の「LD-CL1GBK」シリーズ
USB-A接続の「LD-AL1GBK」シリーズ
有線LANポートがないノートPCや、Nintendo Switchなどのゲーム機に接続することで、有線LANによる安定したインターネット接続が可能になる有線LAN変換ケーブル。
デバイス側のインタフェースはUSB Type-CまたはA（モデルにより異なる）。本機のUSB側をデバイスへ、LANコネクタ側をルータ／LANコンセントなどへつなぐことで、ドライバーのインストール不要でインターネット接続が可能となる。
最大伝送速度は1Gbps（理論値）。USBコネクタ側はUSB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）、LANコネクタ側は1000BASE-TX規格に準拠する。
ゲーム機とつないでみたところ。安定したネット接続が可能となる
