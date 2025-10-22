Awesome City Clubが展開している10作連続リリース企画。その第8弾「ファンファーレ」が、11月5日に配信リリースされることが発表された。

今作は佐野晶哉(Aぇ! group) が主人公・ジュゼッペ、上白石萌歌がヒロイン・ペチカを演じるミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』の主題歌。

劇中にて佐野晶哉(Aぇ! group)と上白石萌歌が歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」をもとに、歌詞およびアレンジを新たに構築した本作は、Awesome City Clubならではの洗練されたサウンドと豊かなハーモニーによって再解釈され、観客をエンドロールまで物語の余韻に浸らせる仕掛けとなっている。

また、映画のキャラクターデザインを務めた荒川眞嗣氏による書き下ろしのジャケット写真も本日解禁された。映画に登場する柿澤勇人が演じるハツカネズミのシエロとともに映画の中に入り込んだようなメンバーが印象的なイラストで、楽曲と映画のイメージを繋げるジャケット写真となっている。

さらに、配信リリースに先駆けて、本日よりPre-Add／Pre-Saveキャンペーンの実施も決定。Apple MusicでのPre-Add、またはSpotifyでのPre-Saveに登録すると、全員にサービスごとに異なるデザインのオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

さらに、『トリツカレ男』のオリジナルサウンドトラックが11月5日に配信リリース、11月19日にCDリリースされることも発表された。劇中でジュゼッペ役・佐野晶哉(Aぇ! group)、ペチカ役・上白石萌歌が歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」「あいのうた」に加え、シエロ役・柿澤勇人が歌う「Snowish」、そしてツイスト親分役・山本高広が歌う「That’s the bee’s knees !」などが収録された豪華内容となっている。

「ファンファーレ」

発売日：2025年11月5日 配信

発売レーベル：cutting edge

Digital Release: https://ACC.lnk.to/fanfare

『トリツカレ男』オリジナル・サウンドトラック

発売日：2025年11月5日 配信／2025年11月19日 CD発売

発売レーベル：cutting edge

https://toritsukareotoko.lnk.to/OST

＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞

日程：2025年9月12日（金）

場所：東京 Shibuya WWW

時間：開場18:00 / 開演19:00 日程：2025年9月27日（土）

場所：北海道 近松

時間：開場17:30 / 開演18:00 日程：2025年10月5日（日）

場所：台湾 THE WALL

時間：※近日発表 日程：2025年10月13日（月・祝）

場所：福岡 BEAT STATION

時間：開場17:30 / 開演18:00 日程：2025年11月23日（日）

場所：広島 SECOND CRUTCH

時間：開場17:30 / 開演18:00 日程：2025年12月20日（土）

場所：石川 金沢AZ

時間：開場17:30 / 開演18:00 日程：2026年1月9日（金）

場所：宮城 仙台MACANA

時間：開場18:30 / 開演19:00 日程：2026年1月11日（日）

場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00 日程：2026年1月12日（月・祝）

場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00 追加公演

日程：2026年1月29日（木）

場所：東京 EBISU LIQUID ROOM

時間：開場18:00 / 開演19:00 ・チケット ※台湾公演を除く

一般チケット ￥6,600 (税込)

U-22チケット ￥4,400 (税込) ▼一般発売 ※台湾公演を除く

イープラス https://eplus.jp/acc/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/

ローソンチケット https://l-tike.com/awesomecityclub/ ▼台湾公演

チケット VIP券 NT$2,100、一般前売り券 NT$1,600、当日券 NT$1,800

プレイガイド KKTIX、全家便利商店FamiPort

発売 https://gutspromotion.kktix.cc/events/3ea712a0

主催 Guts Promotion

問い合わせ gutspromotion@gmail.com