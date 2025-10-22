和田アキ子が本日10月22日、全30曲収録の『和田アキ子 オールタイムベスト』をリリースした。これにともなって、同作品収録曲より10-FEETが提供した新曲「思い出をこえて」のミュージックビデオが公開となった。

ミュージックビデオは、和田アキ子のスタジオライブ映像となるもの。力強く歌い上げる「思い出をこえて」と合間に映る和田アキ子の優しい表情が印象的な仕上がりだ。

『和田アキ子 オールタイムベスト』には、TikTokで5億回以上再生を記録した令和のヒット曲「YONA YONA DANCE」をはじめ、「古い日記」「笑って許して」などの名曲、そして代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」はオリジナル版と2025年再レコーディング版を収録。付属するDVDにはこのアルバムのためだけに撮影したSpecial Studio Liveが収録されている。なお、CD購入者の応募抽選特典として、和田アキ子初のMeet & Greetと写真撮影を実施することも決定している。

■『和田アキ子 オールタイムベスト』

2025年10月22日(水)発売

CD予約リンク：https://wadaakiko.lnk.to/alltimebestPR

【通常盤(2CD+DVD＋PHOTOBOOK)】

TYCT-60251 7000円(+税)

◯DVD収録内容

・アーティスト写真 / ジャケット写真撮影のメイキング

・和田アキ子 Special Studio Live「古い日記」「YONA YONA DANCE」「あの鐘を鳴らすのはあなた」

◯PHOTOBOOK：撮り下ろしフォト

◯封入特典：応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ

※『和田アキ子 オールタイムベスト』商品封入チラシに記載のシリアルナンバーで応募できる豪華抽選特典の詳細 ▼Disc1 収録曲

01 あの鐘を鳴らすのはあなた 2025 ver. ※新録

02 思い出をこえて ※新録(楽曲提供：10-FEET)

03 愛ヶ十 ※新録(楽曲提供：Tani Yuuki)

04 人生は美しい ※新録(楽曲提供：所ジョージ)

05 KANPAI FUNK

06 黄昏にアンコール

07 YONA YONA DANCE

08 また明日も歌いましょう

09 幸せのちから

10 ゴールデンタイム

11 Everybody Shake

12 愛の光

13 真夏の夜の23時

14 夢

15 Mother

▼Disc2 収録曲

16 さあ冒険だ

17 やじろべえ

18 愛、とどきますか

19 大阪へヴィーレイン

20 今あなたにうたいたい

21 だってしょうがないじゃない

22 抱擁

23 もう一度ふたりで歌いたい

24 コーラスガール

25 見えない世界

26 古い日記

27 笑って許して

28 どしゃぶりの雨の中で

29 星空の孤独

30 あの鐘を鳴らすのはあなた ●応募特典内容

応募期間：10月21日(火)12:00〜11月20日(木)23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。

▼A賞：デビュー58年目で初めて！！和田アキ子とMeet & Greet & 写真撮影

日時：2025年12月14日(日) 14:00スタート予定

場所：東京都23区内

当選人数：50名様

※本企画は、ご応募当選者様のみをご招待いたします。

※当日の実施会場、集合時間は当選者の方のみにお知らせいたします。

▼B賞：和田アキ子の手形＆直筆サイン入り色紙 プレゼント

当選人数：50名様 ●先着オリジナル特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他一般店共通特典：ポストカード

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします

