芳根京子

写真拡大

　女優・芳根京子が、22日までにインスタグラムを更新。自身“初”の報告にファンから喜びの声が上がっている。

【写真】ペットの「たぬこ」ちゃんを抱っこする芳根京子（ほか2枚）

　芳根は「この度初めてのカレンダーを発売させていただきます！　12月分のいろんな衣装、ヘアメイクでとっても楽しい撮影でした！　2026年、皆様の日常を少しでも彩ることができたら嬉しいです　是非ゲットしてくださいねっ　そしてイベントも予定しています！　楽しみ！　詳しくはまた！　よろしくお願いします！」とつづり、初となるカレンダーの発売を告知。一緒に投稿された写真にはカレンダー撮影のオフショットが収められており、オフショルダーを着た大人っぽい表情や、ペットのフェレット「たぬこ」ちゃんを抱っこするキュートすぎるシーンが見られる。

　芳根の“初めて”の報告にファンからは「予約しました！　イベントまであるんですね！」「天使」「べっぴんさん」「色っぽくて素敵」「よしねちゃんの笑顔がやっぱり可愛い」などの反響が集まった。

■芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生まれ。東京都出身。ジャパンミュージックエンターテインメント所属。高校1年生の時にスカウトされ、芸能界入り。2013年にTVドラマ『ラスト・シンデレラ』で女優デビューを果たす。

引用：「芳根京子」インスタグラム（＠yoshinekyoko）