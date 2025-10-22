芳根京子、“初めて”の報告にファン歓喜「色っぽくて素敵」 かわいすぎるペット「たぬこ」ちゃんも登場
女優・芳根京子が、22日までにインスタグラムを更新。自身“初”の報告にファンから喜びの声が上がっている。
【写真】ペットの「たぬこ」ちゃんを抱っこする芳根京子（ほか2枚）
芳根は「この度初めてのカレンダーを発売させていただきます！ 12月分のいろんな衣装、ヘアメイクでとっても楽しい撮影でした！ 2026年、皆様の日常を少しでも彩ることができたら嬉しいです 是非ゲットしてくださいねっ そしてイベントも予定しています！ 楽しみ！ 詳しくはまた！ よろしくお願いします！」とつづり、初となるカレンダーの発売を告知。一緒に投稿された写真にはカレンダー撮影のオフショットが収められており、オフショルダーを着た大人っぽい表情や、ペットのフェレット「たぬこ」ちゃんを抱っこするキュートすぎるシーンが見られる。
芳根の“初めて”の報告にファンからは「予約しました！ イベントまであるんですね！」「天使」「べっぴんさん」「色っぽくて素敵」「よしねちゃんの笑顔がやっぱり可愛い」などの反響が集まった。
■芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生まれ。東京都出身。ジャパンミュージックエンターテインメント所属。高校1年生の時にスカウトされ、芸能界入り。2013年にTVドラマ『ラスト・シンデレラ』で女優デビューを果たす。
引用：「芳根京子」インスタグラム（＠yoshinekyoko）
【写真】ペットの「たぬこ」ちゃんを抱っこする芳根京子（ほか2枚）
芳根は「この度初めてのカレンダーを発売させていただきます！ 12月分のいろんな衣装、ヘアメイクでとっても楽しい撮影でした！ 2026年、皆様の日常を少しでも彩ることができたら嬉しいです 是非ゲットしてくださいねっ そしてイベントも予定しています！ 楽しみ！ 詳しくはまた！ よろしくお願いします！」とつづり、初となるカレンダーの発売を告知。一緒に投稿された写真にはカレンダー撮影のオフショットが収められており、オフショルダーを着た大人っぽい表情や、ペットのフェレット「たぬこ」ちゃんを抱っこするキュートすぎるシーンが見られる。
■芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生まれ。東京都出身。ジャパンミュージックエンターテインメント所属。高校1年生の時にスカウトされ、芸能界入り。2013年にTVドラマ『ラスト・シンデレラ』で女優デビューを果たす。
引用：「芳根京子」インスタグラム（＠yoshinekyoko）