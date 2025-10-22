40・50代が真似したい！【しまむら】のベスト & キャミを使った「秋のスカートコーデ」

ワンツーコーデではシンプルすぎるかも……。そんな秋の装いには、ベストやキャミをプラスワンしたレイヤードコーデがおすすめ。ボトムスにはスカートを選べば、女性らしく上品な大人コーデに仕上がりそうです。そこで今回は、おしゃれなしまラーたちの秋コーデをご紹介。うまく秋色を取り入れているのもポイントなので、ぜひ真似してみて。

深みブラウンでつくる上品カジュアル

秋らしさたっぷりな、ブラウンでまとめたコーデ。ベロアの柄スカートが主役になりつつも、深みのある色味で甘すぎず上品。大人も穿きやすい一枚です。ロンT × スカートにコクーンベストを羽織ることで、着こなしに奥行きを生んでくれます。

チェックキャミをプラスして軽やかな大人フェミニンコーデ

ブラウンチェック柄のキャミを、上品なプリーツスカートに合わせた女性らしいコーデ。「甘すぎずデイリーに合わせやすい」「秋冬の着回しに重宝します」と@renge_wearさんが推すスカートです。白トップスを合わせただけではシンプルすぎるところに、チェックキャミをプラスすることで旬度がアップ。きれいめなブーツや小ぶりのバッグを合わせれば、大人コーデにぴったりなバランスに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様、@renge_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M