１１月３日よりＵ―１７Ｗ杯、１２月にはアラブ杯、インターコンチネンタル杯を開催するカタール地方組織委員会（ＬＯＣ）のジャシム・アル・ジャシムＣＥＯがアジア各国の取材に応じた。Ｕ―１７日本代表も含め、若き才能たちが集うＵ―１７Ｗ杯に向け「こここそが選手がスターになる場所だと思っています。

彼らが輝く場所です。ビッグチームが彼らを観戦し、スカウトする場所にもなります。私たちは今後５年間、この大会をドーハで開催したいと考えています。２２年Ｗ杯のために建設されたインフラとレガシー（遺産）は、ここに残っています。

決勝に進出した選手たちに、Ｗ杯（決勝が行われた）スタジアムであるハリファスタジアムでプレーする機会を提供したいと思っています」と話した。

またカタール代表は２６年北中米Ｗ杯の出場権を獲得。「素晴らしいのは、チームが出場権を獲得する機会が増えたことです。（カタールは）前回開催国として出場し、今回は出場権を獲得しました。これまで一度も予選を通過したことのないチームもいます。ですから、これはチームにとって情熱を燃やす機会になると思います」と同ＣＥＯ。秋田県ほどの国土で、大会中に出場チームもファンも長距離移動がなかった２２年カタールＷ杯と比べると、カナダ、米国、メキシコの３か国で開催される同大会は時差などの問題もある。それでも「移動はＷ杯期間中は当たり前のことでした。カタールのような経験は、（出場）４８チームという規模では２度と経験できないでしょう。しかし、それは私たちにとって良いことです。なぜなら、人々は私たちの大会をいつまでも記憶に留めてくれるからです。ＦＩＦＡの皆様、アメリカ、メキシコ、カナダの開催地での幸運と成功をお祈りしています」とうなずいていた。