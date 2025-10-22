AKB48のエース・小栗有以の初のフォト＆スタイルブックが12月5日（金）に発売されることが決定した。

AKB48・小栗有以

AKB48・小栗有以

撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、小栗の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も必見。小栗と一緒に旅をしている気分を楽しめる。

さらに“崩れない”で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘り。小栗の魅力をぎゅっと詰めこんだ一冊となっている。

また、お渡し会イベントも開催予定。詳細は決定次第、SNSで発表される。

小栗有以 プロフィール

おぐり・ゆい

2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動をスタート。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた絶対的エース。

2025年6月公開の映画「2025年7月5日 午前4時18分」主演・原ハルカ役、10月31日（金）午後11時放送・配信スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』で柏木律子 役、2026年1月の日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね役を務めるなど女優としての活動の幅も広げている。

書誌情報

『タイトル未定』

著者：小栗有以

発売日：2025年12月5日（金）

定価：3,300円（税込）

特典付きも発売決定

楽天ブックス：ポスター（A2サイズ/四つ折り）

セブンネット：ポストカードA

HMV&BOOKS：ポストカードB

Amazon：抽選でサイン入りチェキ10名様にプレゼント

