À¼Í¥¡¦¼ã°æÍ§´õ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥óÂçÎÌ¥¹¥¯¥·¥ç¤ÇÂç¶½Ê³
¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¡¦i¡ùRis¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã°æÍ§´õ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¿·ºî¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¡¢¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ã°æÍ§´õ¤¬Îø¤·¤¿¡ÉÈà»á¡É¡¡Ë½Áö¥á¥¬¥¢¥Ö¥½¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼ã°æ¤À¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥¢¥Ö¥½¥ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¤Ï¥¢¥Ö¥½¥ë¤Î¥á¥¬¥·¥ó¥«¡Ö¥á¥¬¥¢¥Ö¥½¥ë¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡Ö¤Þ¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¿ä¤·¸½¤ì¤ÆÀ¼½Ð¤¿¤à¤ê¤à¤ê¤à¤ê¤à¤ê²Ä°¦¤¹¤®¤Æ»£±Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¥Ð¥È¥ë¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÎø¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªLOVE¡Ä¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ç¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¿²´é¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
