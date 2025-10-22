5人組K−POPボーイズグループのTOMORROW X TOGETHERが22日、都内で日本3rdアルバム「Starkissed」発売記念ショーケースを行い、日本での5大ドーム公演決定を発表した。

気温約10度。冬が近づく寒さを忘れさせるような、熱気あふれるパフォーマンスとうれしい知らせを届けた。日本オリジナルの新曲「Where Do You Go？」で幕を開け、ファンのハイテンションなかけ声に押され、会場のボルテージも一気に上がった。

合間のトークセッションでは、SOOBIN（24）が「5大ドームツアーをします！」と報告すると、この日一番の大歓声が飛んだ。11月から始まるワールドツアーの埼玉、愛知、福岡公演に加え、来年1月に東京ドーム、2月に京セラドーム大阪のステージに立つ。TAEHYUN（23）は「本当にMOA（ファンネーム）の皆さんのおかげ。喜んでいる姿を見たらうれしくて涙が出そうになりました」といとおしげに観客席を見つめ、HUENINGKAI（23）は「がっかりさせることのないステージにしたいです」と約束した。

YEONJUN（26）は「雨が降る中集まってくれてありがとう。愛してます」とラブコール。BEOMGYU（24）は「こんなに大きな愛情をいただけてうれしいです。いつもありがとうございます」。会場の隅々まで感謝の気持ちを伝えてステージを締めくくった。