【IKEA】おかずクラブ・ゆいPが激推し！絶品レストランメニュー「これは頼んだほうがいい」

お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【爆食】イケアのレストランが美味しすぎました【IKEA渋谷｜スウェーデンレストラン】』という動画をアップ。お2人が『IKEA』の店内にある、スウェーデンレストランで食事する様子を公開！この中で、ゆいPさんが“絶対頼んだほうがいい”と絶賛したメニューをピックアップ。

カレーやローストビーフなど、さまざまなメニューを注文した中で、ゆいPさんが「ヤバい美味しい」とコメントした商品がこちら！

◼︎サーモンマリネ

IKEA スウェーデンレストラン / サーモンマリネ 税込690円（公式サイトへ）

ASC認証を取得したサーモンを使用。

滑らかな食感で、ディルの効いたソースとレモンの組み合わせがサーモンの風味を引き立てているんだそう。

◼︎美味しさに感動！

ゆいPさんは幸せそうな顔で、「サーモンマリネやばい」「このソースめっちゃ美味しいんだけど」「肉厚なのよサーモン」とコメント。

また、「このソースが抜群に美味しい」「ちょっと酸味があって、マスタードチックなんだけど辛くなくて」と風味についても説明。

その後も、「サーモンが本当に柔らかくて。すぐとろけちゃう」「これは頼んだほうがいい。絶対ここに来たら」と終始感動した様子でおすすめしてくれました♪

■動画もチェック

動画では、こちら以外にも、お2人がスウェーデンレストランのさまざまなメニューを堪能♪ぜひチェックしてみてくださいね。