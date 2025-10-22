ママの元へと一生懸命歩くわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で92万3000回再生を突破し、「本当に愛おしい」「目に見える愛ですね…」「嬉しそうな笑顔がたまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：キッチンにいたら『下半身麻痺の犬』が一生懸命に…涙が止まらない『お母さんに近付く光景』】

下半身麻痺のトイプードル

Instagramアカウント「sakumaru1213」の投稿主さんは、トイプードルの『さくまる』ちゃんと暮らしています。さくまるちゃんは、椎間板ヘルニアを発症し、3歳目前に下半身麻痺になったのだそうです。現在も後ろ足は動きませんが、変わらず愛に溢れた生活を送っているとのこと。

今回は、さくまるちゃんとママさんの日常の一幕について紹介されました。さくまるちゃんは、ママがキッチンにいると、一生懸命歩いてやってくるのだそうです。テチテチと前足を動かしてママの元へと歩み寄る姿は、愛情そのもの…。ママに辿り着くと、まるで「自宅警備は異常なしだよ！」と報告するかのように、じっと見つめてくるのだといいます。

幸せな往来に涙が溢れる…

そんなさくまるちゃんが可愛くて、今度はママがさくまるちゃんの元へ。ママが近づいてくると、さくまるちゃんはとっても嬉しそうな顔をするのだそうです。「何にもないけどいらっしゃい♪」と招いてくれているかのように、大歓迎してくれるのだとか。

さくまるちゃんとママは、このような往来を1日に何度もしているのだとか。お互いの愛を感じるワンシーンに、見ている方まで心が洗われてしまいますね…♡

この投稿には「ママが大好きなのね」「テチテチ歩く姿､可愛い」「いつも笑顔をありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

愛溢れるお散歩スタイル

ママのさくまるちゃんへの愛は、お散歩スタイルにも表れています。お散歩ではさくまるちゃんのために車椅子を使いますが、暗い時間になったときは、専用のライトを首に設置しているのだとか。ライトは「さくまる」と名前が表れるデザインで、可愛くさくまるちゃんの足元を照らしてくれるそうです。

そして、万が一に備えてテールランプも完備！車椅子の後ろ側にライトをつけているため、安心してお散歩できるのだといいます。

下半身麻痺になっても、毎日を工夫して楽しむさくまるちゃんなのでした♡

さくまるちゃんの可愛い姿やほのぼのとした日常の様子はInstagramアカウント「sakumaru1213」の他の投稿からチェックすることができます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね！

