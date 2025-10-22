パパさんが約1週間ぶりに退院して、ワンコと再会したら…？大好きなパパさんを前に、ワンコがツンデレを発揮してしまう様子が話題となり、投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「予想外のリアクションに笑いました」といった声が寄せられています。

【動画：退院して１週間ぶりに帰宅→『犬が大喜びで迎えてくれる』と思いきや…なんだか切ない『まさかの反応』】

退院したパパさんが帰って来たら…

YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」に投稿されたのは、マルチーズの「ナナ」くんと退院したパパさんが再会した時の様子です。ママさんに病院まで迎えに来てもらい、約1週間ぶりに帰宅したパパさん。ナナくんがお出迎えに来てくれていることを期待しながら、階段を上ると…？

意外なことに階段の上にも廊下にも、ナナくんの姿はなかったとか。そしてパパさんとママさんが「あれ？」と拍子抜けしながら部屋に入ってみると、ナナくんはベッドでのんびり寛いでいたといいます。

ワンコのツンデレすぎる反応

パパさんが頭を撫でて「ただいま」の挨拶をすると、ナナくんはベッドから下りてきたので、今度こそ熱烈歓迎してくれるはず！…と思いきや、なぜかパパさんをスルーして、パパさんの荷物の匂いをクンクンと嗅ぎ始めたとか。

パパさんが抱っこしながら撫でてみても、それほど喜ばずにツンとすましているナナくん。久しぶりの再会なのにツンデレを爆発させる姿に、ママさんは思わず「もっと喜びなさいよ」とツッコミを入れながら笑ってしまったのでした。

デレる姿に愛を感じる！

ナナくんはパパさんのことが大好きなのに素直に甘えようとせず、抱っこが終わるとすぐに離れていってしまったとか。しかしママさんが「行っておいで」と促すと、ようやくツンツンするのをやめてパパさんのそばへ。そして嬉しそうにしっぽを振りながら、「おかえり～」とご挨拶してくれたそうです。

ここからナナくんは一気にデレデレモードに！なんとパパさんがお風呂に入っている間も、ずっとお風呂場の前で待っていてくれたとか。ナナくんの大きな愛とツンデレすぎる可愛い姿は、きっと退院したばかりのパパさんにとって何よりの癒しになったことでしょう。

この投稿には「思った以上にツンデレで笑っちゃいましたｗ」「予想とは違った反応だけど可愛い」「本当はめっちゃ嬉しかったんだろうなぁ」といったコメントが寄せられています。

ナナくんのツンデレで可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。