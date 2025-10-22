株式会社トヨトミは、遠赤外線と温風を組み合わせた大型石油ヒーター『POWER HEAT PH-R19』を10月24日12時より発売する。シリーズ最大クラスの18.5kW出力を備え、コンクリート造なら最大64畳の空間を均一に暖めることができる高火力モデルだ。

（関連：【画像】トヨトミ『POWER HEAT PH-R19』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎遠赤外線×4Way温風で広範囲をカバー

『POWER HEAT PH-R19』の最大の特長は、遠赤外線輻射による“芯から暖まる”熱伝導と、全方向に拡散する「4Way温風」構造の融合にある。一般的なストーブでは難しかった半屋外空間でも、風の影響を受けにくく安定した暖房が可能。冷え込みの厳しいテラスやガレージ、吹き抜けのリビングなど、広い空間を効率的に包み込む。

◼︎高出力18.5kWと大型18Lタンクによる持続暖房

暖房出力は最大18.5kW。従来モデル『PH-10』の約2倍にあたる火力で、木造47畳・コンクリート64畳まで対応する。さらに、約18Lの大型タンクを搭載しており、弱運転時には最長20時間の連続燃焼が可能。長時間のイベントや作業現場などでも、給油の手間を抑えながら快適な暖房を維持できる。

◼︎自動＆手動で快適に温度コントロール

火力は「自動運転」と「手動運転」の2モードをワンタッチで切り替え可能。自動運転では室温センサーが最適な温度を維持し、省エネで効率的な運転を実現。手動モードでは11段階の出力調整が可能で、人数や空間に応じて細やかな暖房ができる。

近年人気のパラソル型ガスヒーターと比較して、『POWER HEAT PH-R19』は燃料コストが安く、メンテナンスも容易。上方から熱を放出するガス式に対し、本機は人の高さに合わせた側面放射構造を採用しており、座ったままでも暖かさを感じやすい。屋根のある半屋外スペースでの使用にも適している（※雨天時の使用不可）。

◼︎製品仕様

・製品名：POWER HEAT PH-R19・ブランド：トヨトミ（TOYOTOMI）・発売日：2025年10月24日 12:00・価格：88,000円（税込）・暖房出力：18.5～8.64kW・適用畳数：コンクリート64畳／木造47畳・油タンク容量：18.0L・サイズ：高さ950×幅444×奥行649mm・質量：約28.0kg・カラー：(B)ブラック・消費電力：60/61W（燃焼時）・機能：マイコンインバータ制御、不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、大型タンク、4Way温風・生産国：日本・販売元：株式会社トヨトミ

（文＝リアルサウンドテック編集部）