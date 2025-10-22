英国発のオーディオブランド・KEFは、アンプを内蔵したオールインワン・アクティブスピーカー『Coda W』を発表した。1971年に登場した初代「Coda」シリーズの精神を現代的に再構築し、HiFiサウンドをより身近にすることを目指したモデルである。

（関連：【画像】KEF、オールインワン・アクティブスピーカー『Coda W』《詳細・デザイン一覧》）

KEFの直営店「Music Gallery TOKYO」および公式オンラインストアでは10月21日より販売を開始されており、正規販売店では10月28日より順次発売される。

◼︎第12世代Uni-Qドライバーが描く“点音源”サウンド

『Coda W』は、KEFを象徴する第12世代Uni-Q®ドライバーを搭載。ツイーターをウーファーの音響中心に配置することで、音の発生点を一点化。これにより、部屋のどこにいても自然で定位感のある再生を実現する。さらにKEF独自のDSP「Music Integrity Engine®」を専用チューニングすることで、トランジェントと周波数特性を最適化し、音の一体感と解像度を高次元で両立させた。

システム全体では合計200Wの出力を誇り、ツイーターとウーファーそれぞれに専用アンプを配置。コンパクトな筐体ながら、部屋全体を包み込む豊かなサウンドステージを描く。

◼︎フォノアンプ内蔵でレコードも直結

『Coda W』はフォノアンプ（MM型）を標準搭載し、追加機材なしで多くのレコードプレーヤーを直接接続できる。フォノ内蔵プレーヤーにも対応しており、RCA（LINE）入力経由で簡単に切り替え可能。レコード本来の温かみある音色を、現代的な高精度スピーカーで再現することができる。

テレビはHDMI ARCでワンタッチ接続が可能。USB-C入力では最大24bit／192kHzのハイレゾ音源再生にも対応する。そのほか光デジタル、RCAライン入力、サブウーファー出力を備え、音楽だけでなく映像コンテンツやゲーム用途まで幅広くカバー。Bluetooth® 5.4にも対応し、aptX Adaptive™／aptX Lossless™により、低遅延かつCDクオリティの無線再生も実現する。

本体上部には操作性に優れたトップボタンを搭載し、入力切替や音量操作がスムーズに行える。加えて、専用アプリ「KEF Connect」（10月28日より対応）を使えば、EQプリセットや各種設定、ファームウェアの更新をスマートフォンから管理可能。左右スピーカーの接続には3mのC-Linkケーブル（USB-C）を付属し、別売の8mケーブルで設置自由度も広がる。

◼︎ミニマルデザイン×5色の仕上げ

デザインは直線的でシンプル。ヴィンテージとモダンのエッセンスを融合したミニマルな外観が特徴だ。カラーはヴィンテージ・バーガンディ、ニッケル・グレー、モス・グリーン、ミッドナイト・ブルー、ダーク・チタニウムの5種類を用意。どの空間にも自然に馴染み、控えめな存在感でインテリアの一部として溶け込む。

◼︎製品仕様

・製品名：Coda W（コーダ ダブリュー）・方式：アンプ内蔵アクティブスピーカー（1ペア）・ドライバー：5.25インチ 第12世代Uni-Q®・アンプ出力：合計200W（LF 70W＋HF 30W×左右）・最大音圧：102dB・入力端子：HDMI ARC、USB-C（最大24bit／192kHz）、光デジタル、RCAライン、フォノ（MM）・無線接続：Bluetooth® 5.4（aptX Adaptive™／aptX Lossless™／SBC／AAC）※Wi-Fi非対応・出力端子：サブウーファー出力・スピーカー接続：C-Link（USB-C）3m付属／8m別売・アプリ：KEF Connect（10月28日以降対応）・カラー：ヴィンテージ・バーガンディ／ニッケル・グレー／モス・グリーン／ミッドナイト・ブルー／ダーク・チタニウム・価格：129,800円（税込・1ペア）・発売日：2025年10月21日（直営・公式）、10月28日（正規販売店）・付属品：C-Linkスピーカーケーブル（3m）、電源ケーブルほか

（文＝リアルサウンドテック編集部）