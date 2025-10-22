「オルカンなどで＋150万円」42歳男性、月3万3333円から始めた積立投資6年間の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（41歳）、子ども（10歳）
▼金融資産
世帯年収：750万円、妻150万円
預貯金：約800万円、リスク資産：約600万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約440万円
・日本株：約150万円
など
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2019年から
・TOPIX連動型のインデックスファンド ※商品名不明：2020年から
・米国株指数に連動するSBI・Vシリーズの商品 ※商品名不明：2022年から
2019年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
NISAで、オール・カントリーに「月3万3333円」で積み立てを開始。2020年からはTOPIX連動型のインデックスファンドにも「月1万円」、2022年からは米国株指数に連動するSBI・Vシリーズの商品にも「月5000円」を積み立てているそう。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、オール・カントリーが「元本240万円→評価額350万円」、TOPIX連動型では「元本60万円→評価額75万円」、SBI・Vシリーズの商品は「元本15万円→評価額18万円」と、いずれも利益が出ている様子です。
運用益の推移については「積立投資を始めて1〜2年は運用益がほとんど出ず、不安になることもありましたが、コロナ禍後の株高で評価額が一気に回復しました。特にオール・カントリーは、年平均7〜9％の成長を維持しており、TOPIX連動型のインデックスファンドも、やや上下はあるものの堅調」と説明しています。
（なお、投稿日までの基準価額をもとに毎月の積立結果を試算すると、オルカンとTOPIX連動型の評価額は、実際にはもう少し高い水準となるようです）
また、積立投資を続ける中で「投資が習慣化し、将来に備える意識が強まりました。相場に一喜一憂せず、安定して資産形成ができています」と手応えを感じているようです。
一方で、「コロナ禍初期の暴落時は、含み損に焦り、一部売却を」考えたとのこと。しかし「我慢して続けたことで、今の利益につながりました」と語っています。
これから積立投資を始める人へは、積立投資は「毎月決めた額を自動で積み立てるだけ。シンプルな方法を続けるのが、結果的にうまくいく」とアドバイス。
新NISAの活用法については、「成長投資枠では、余裕がある月に、S&P500などの米国株に投資するETFや、国内株の高配当銘柄にスポット投資をしています。非課税のメリットを最大限に生かすため、保有銘柄の見直しは年1回程度にとどめ、売却は当面予定していません」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
42歳・年収750万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は静岡県に住む42歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、妻（41歳）、子ども（10歳）
▼金融資産
世帯年収：750万円、妻150万円
預貯金：約800万円、リスク資産：約600万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約440万円
・日本株：約150万円
など
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2019年から
・TOPIX連動型のインデックスファンド ※商品名不明：2020年から
・米国株指数に連動するSBI・Vシリーズの商品 ※商品名不明：2022年から
2019年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
NISAで、オール・カントリーに「月3万3333円」で積み立てを開始。2020年からはTOPIX連動型のインデックスファンドにも「月1万円」、2022年からは米国株指数に連動するSBI・Vシリーズの商品にも「月5000円」を積み立てているそう。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、オール・カントリーが「元本240万円→評価額350万円」、TOPIX連動型では「元本60万円→評価額75万円」、SBI・Vシリーズの商品は「元本15万円→評価額18万円」と、いずれも利益が出ている様子です。
運用益の推移については「積立投資を始めて1〜2年は運用益がほとんど出ず、不安になることもありましたが、コロナ禍後の株高で評価額が一気に回復しました。特にオール・カントリーは、年平均7〜9％の成長を維持しており、TOPIX連動型のインデックスファンドも、やや上下はあるものの堅調」と説明しています。
（なお、投稿日までの基準価額をもとに毎月の積立結果を試算すると、オルカンとTOPIX連動型の評価額は、実際にはもう少し高い水準となるようです）
42歳・年収750万円会社員男性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資を始めたことで、資産を「計画的に増やせるようになりました。約6年で約240万円ほど増やすことができ、老後資金や子どもの教育資金にも安心感が出てきました」と投稿者。
また、積立投資を続ける中で「投資が習慣化し、将来に備える意識が強まりました。相場に一喜一憂せず、安定して資産形成ができています」と手応えを感じているようです。
一方で、「コロナ禍初期の暴落時は、含み損に焦り、一部売却を」考えたとのこと。しかし「我慢して続けたことで、今の利益につながりました」と語っています。
これから積立投資を始める人へは、積立投資は「毎月決めた額を自動で積み立てるだけ。シンプルな方法を続けるのが、結果的にうまくいく」とアドバイス。
新NISAの活用法については、「成長投資枠では、余裕がある月に、S&P500などの米国株に投資するETFや、国内株の高配当銘柄にスポット投資をしています。非課税のメリットを最大限に生かすため、保有銘柄の見直しは年1回程度にとどめ、売却は当面予定していません」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)