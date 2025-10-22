八重山地方では、２３日にかけてうねりを伴う高波や土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方と先島諸島では、２４日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。

［気象概況］

沖縄地方は、前線や熱帯低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

降り始め（１９日００時）から２２日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）

沖縄本島地方

那覇市樋川 １７８．５ミリ ※欠測値を含む

読谷 １６５．０ミリ

南城市糸数 １５３．０ミリ



宮古島地方

多良間空港 ２１０．５ミリ

下地島空港 １３２．５ミリ

宮古島市新城 １２２．０ミリ



八重山地方

竹富町波照間 ５８８．０ミリ

竹富町上原 ４６７．０ミリ

石垣空港 ４６５．５ミリ



［雨の予想］

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮古島地方 ３０ミリ

２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ４０ミリ

宮古島地方 ６０ミリ

八重山地方 ５０ミリ

その後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ５０ミリ

宮古島地方 ３０ミリ

八重山地方 ５０ミリ



［波の予想］

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

先島諸島では、２２日は激しい雨の降る所がある見込みです。沖縄本島地方と先島諸島では、これまでに降った大雨や降り続く雨により地盤の緩んでいる所があります。石垣島地方では２３日明け方まで土砂災害に警戒してください。また、先島諸島では、２３日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。

なお、沖縄本島地方と先島諸島では、これまでに降った大雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の発生するおそれがあります。また、雨雲の発達の程度によっては、２４日にかけて警報級の大雨となるおそれもあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

沿岸の海域はうねりを伴い、八重山地方では大しけとなっています。２３日明け方までうねりを伴う高波に警戒してください。宮古島地方と沖縄本島地方ではしけています。２３日にかけてうねりを伴う高波に注意してください。

沖縄本島地方と宮古島地方では、２３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。八重山地方では、２３日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風に注意してください。

