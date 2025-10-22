【速報】大阪市此花区の路上で発生の「ロレックス強盗」 29歳会社員の男を逮捕 大阪府警 高齢女性が首を絞められ負傷
10月21日（火）午後に大阪市此花区の路上で、高齢の女性が首を絞められ「ロレックス」の腕時計を盗まれた強盗傷害事件で、大阪府警は22日、神戸市の会社員の男（29）を逮捕しました。
府警がきょう22日（水）、強盗傷害の疑いで緊急逮捕したのは神戸市東灘区の会社員・宮本康平容疑者です。
府警によると宮本容疑者は、きのう21日午後4時ごろ、大阪市此花区高見の路上で、阪神電鉄淀川駅から自宅に向かっていた女性（76）に対し、「良い時計してますね。時計好きやねん」などと声をかけたほか、無言で後をつけたのち、背後から両腕で女性の首を絞め、腕に付けていた「ロレックス」の腕時計1点（時価200万円相当）を奪った疑いが持たれています。
被害女性は付近の交番に申告。右ひざなどに軽傷を負いました。
きょう22日午前、大阪市内のブランド品買い取り店から「被害品と思われる時計を持ってきた人物がいる」と府警に通報が入り、宮本容疑者の逮捕に至ったということです。
取り調べに対し宮本容疑者は、「借金の返済に充てるためにロレックスをとってやろうと考えた」と容疑を認めています。