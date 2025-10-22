２３日に開催されるプロ野球ドラフト会議を翌日に控え、２２日は巨人が１位指名を公表したが、前日までの事前公表は３球団にとどまった。本番では創価大の立石正広内野手、健大高崎高の石垣元気投手らが競合する可能性がある。

巨人はこの日、最速１５２キロ左腕の社会人・鷺宮製作所の竹丸和幸投手を１位指名することを公表。榑松伸介スカウトディレクターは「今年の補強ポイントは左の先発ローテーションを担える素材。左投手の中では竹丸投手を一番に評価した」と説明した。

広島は１３日に１２球団最速で１位指名を公表。大学生ナンバー１強打者の立石の指名を明言した。西武は２１日に小島大河捕手（明大）の指名を公表していた。

栗山英樹ＣＢＯは「どっちかよ。いい選手を取るという。みんなが思っているとおりのどっちかなんだよ、きっと。普通に考えればね。そういうドラフトだと思うし、他の球団もそうだと思う。チームにとってどっちが必要か。競合覚悟でいくわけだから、（新庄）監督に引いてもらう。監督引いてくれるだろうと信じて」と、二者択一であることを明かした。これまでのスカウト会議では大学ナンバー１打者で、すでに広島が１位を公表している創価大の立石、高校ナンバー１右腕の健大高崎・石垣の名前が挙がっており、どちらかになるとみられる。

昨年は前日までで広島が宗山塁（明大）の１位指名公表したのみだった。