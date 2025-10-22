柴咲コウ主演「スキャンダルイブ」ラストピースを飾るキャストは？投稿動画に注目集まる
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の柴咲コウが主演、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）の公式X（旧Twitter）が、10月22日に更新された。投稿された動画に注目が集まっている。
「最後の一人の音声を入手」と書かれた投稿には10秒程度の動画も載っている。そこでは“GUESS WHO”のテキストとともに「こちらとしても、強引な手段は避けたいですから…」と誰かが誰かに交渉を持ち掛けているように聞こえる。
柴咲コウが5年ぶりの主役を務め、川口春奈や鈴木保奈美ら俳優陣が出演するABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。キャストのラストピースを飾るのはいったい誰なのか？発表に期待が高まる。
大手事務所から独立して4年、看板俳優Fを悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、その看板俳優Fの「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏（川口）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく。誰かの思惑1つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。（modelpress編集部）
◆ABEMA「スキャンダルイブ」投稿動画が話題
◆ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」
