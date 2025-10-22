怒りで、体が震えた。公園で1時間放置された後、友人が白状した“衝撃の事実”【ママリ】

「まだご飯食べてないの？」ありえない発言にイラッ

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。時間の使い方というのは人それぞれ違うものですが、待ち合わせや共同作業など、誰かと一緒に何かをしなければいけない時は自分の価値観と相手の価値観をすり合わせる努力も必要ですよね。「自分はいつも遅刻するから」とか「30分早く来るのは当たり前」など自分の価値観だけを主張すると人間関係はどんどんギクシャクしてしまいます。ただ、すり合わせなくても「ある程度常識だよね」というものもあるのではないでしょうか…。

主人公のはるかは、30歳の女性。現在は3歳の娘を育てながら、夫と娘の3人で関東地方に暮らしています。ただはるかの地元は東北で、大学まで地元にいたため、現在暮らしているエリアの近くに友人と呼べる人はいませんでした。しかしある日、地元で高校まで一緒に過ごした「りさ」が近くに引越して来て、やっと心置きなく話せる友人が近くにできました。





ただ、はるかは子連れでりさと遊ぶ際、お金の遣い方や時間に対する価値観がどうも違うな…と感じていました。そのモヤモヤを共通の友人である「ゆかり」に話したところ、ゆかりからは「同じような経験があるよ」と言われました。かつてゆかりが経験した「りさに対してあれ？と思ったこと」とはどんなできごとだったのでしょうか…？

©mochidosukoi

水筒を忘れ、自宅に取りに戻ったりささん。ゆかりさんはその行動にも「え？」と思っていましたが、それ以上にびっくりしたのは連絡をスルーしたあげく、自分たちだけお昼ご飯を食べて公園に戻って来たことでした。



一緒にご飯を食べることまでが「今日の予定」として組み込まれていたのであれば、その予定をキャンセルすることはしっかり連絡をしなければ相手は怒りますよね。りささんにとっては「こんなに待たせたら勝手にご飯を食べているだろう」なのかもしれませんが、待っている側からすると「何も連絡がないから待つしかない」になるのではないでしょうか。



このように価値観の異なる相手とこの先も付き合い続けるつもりであれば「この人はこういう人」ときっぱり割り切る気持ちが大切なのかもしれませんね。

